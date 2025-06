2 ngày, 3 tàu cá cùng nhiều ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển

Chiều tối 11.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết trong sáng cùng ngày, 4 ngư dân gặp nạn trên tàu cá bị chìm trên biển đã được đưa về bờ an toàn.

Ngay sau đó, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam) đã phối hợp với địa phương cùng gia đình tiếp nhận, thăm khám sức khỏe cho các ngư dân trên tàu gặp nạn. Hiện 4 ngư dân trên tàu gặp nạn sức khỏe ổn định.

Tàu BP-43.9801 cùng 7 cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng trên đường ra ứng cứu tàu cá QNa 92954-TS bị nạn ẢNH: NAM THỊNH

Trước đó, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 10.6, tàu cá QNa-91994 TS của ngư dân H.Núi Thành (Quảng Nam) cùng 4 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 15,16 độ vĩ bắc – 110,05 độ kinh đông thì bị phá nước làm chìm tàu.

Sau khi tàu chìm thì được tàu cá QNa-90471 TS hoạt động gần đó đến hỗ trợ cứu, đưa 4 ngư dân lên tàu an toàn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng cho hay, lúc 6 giờ 10 phút cùng ngày (6.11), tàu cá QNa-92954 đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 15,38 độ vĩ bắc – 109,23 (cách mũi An Hòa về phía đông khoảng 42 hải lý) thì bị hỏng máy.

Một tàu cá khác mang số hiệu QNa-92032 đang hoạt động gần đó đã đến lai dắt tàu cá QNa-92954 vào cảng cá Tam Quang (H.Núi Thành). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 1, trên biển sóng mạnh nên chủ tàu gặp nạn đã đề nghị các lực lượng chức năng hỗ trợ, lai dắt tàu vào bờ.

Tiếp nhận thông tin, vào lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động tàu BP-43.9801 cùng 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 xuất phát từ cảng Tam Hiệp (H.Núi Thành) triển khai công tác hỗ trợ.

Cũng theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, vào khoảng 13 giờ chiều nay, tàu BP-43.9801 cùng 7 cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội Biên phòng 2 đã tiếp cận được tàu cá gặp nạn QNa 92954-TS của ngư dân P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam).

Hiện tàu BP-43.9801 đang lai dắt tàu cá QNa 92954-TS cùng 2 ngư dân vào bờ.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 9 giờ 10 phút cùng ngày, tàu cá QNa 92954-TS đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 15,35 độ vĩ bắc - 109,24 độ kinh đông (cách mũi An Hòa về phía đông khoảng 40 hải lý) thì bị hỏng máy và nguy cơ chìm do ảnh hưởng bởi sóng to, gió lớn của cơn bão số 1.

Ngay sau đó, tàu QNa 92954-TS được tàu cá QNa 92032-TS lai dắt, hỗ trợ. Khu vực này hiện có gió cấp 6, biển động.