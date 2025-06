2 tàu cá Quảng Ngãi với 16 ngư dân trong vùng nguy hiểm của bão số 1

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, từ chiều 11 - 13.6, khu vực Trung Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi trên 450 mm. Riêng vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Lý Sơn) từ ngày 11 - 12.6 sẽ có mưa rào và giông, gió tây bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 3,5 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động xa bờ.