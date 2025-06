Triệt phá đường dây vận chuyển vật liệu nổ quy mô lớn tại Quảng Ngãi

Ngày 6.6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt phá thành công một đường dây vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ với quy mô lớn, thu giữ hơn 1,3 tấn thuốc nổ và gần 4.000 kíp nổ. Số vật liệu nổ này được các đối tượng cung cấp cho tàu cá sử dụng trong hoạt động khai thác hải sản trái phép trên biển.

Số thuốc nổ và kíp nổ do cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, thu giữ ẢNH: H.P

Theo thông tin ban đầu, vào tối 8.5, trong lúc tuần tra trên tuyến đường Bắc - Nam Vạn Tường (thuộc thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, H.Bình Sơn), lực lượng công an phát hiện Trương Thị Bé (46 tuổi) và Phạm Thành An (23 tuổi, cùng ở xã Bình Châu, H.Bình Sơn) đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tại hiện trường, công an thu giữ hai bao tải chứa 90 kg thuốc nổ.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Bé và An, thu giữ thêm 1,3 tấn thuốc nổ và 3.895 kíp nổ. Ngoài ra, một ô tô và một xe máy, phương tiện được dùng để vận chuyển vật liệu nổ, cũng bị tạm giữ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm người nói trên chuyên thu gom, vận chuyển vật liệu nổ để bán cho các tàu cá có hành vi khai thác hải sản trái phép bằng hình thức hủy diệt như đánh mìn trên biển.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc phát hiện và triệt phá đường dây vật liệu nổ này đã bóc gỡ một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động khai thác IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định). Đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và công cuộc bảo vệ tài nguyên biển đảo.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây tàng trữ, vận chuyển vật liệu nổ để ngăn chặn tận gốc tình trạng tiếp tay cho hoạt động khai thác hủy diệt trên biển.