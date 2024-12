Bán nguyên liệu chế thuốc nổ trên sàn thương mại điện tử

Ngày 26.12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Lâm Đồng cho biết đã kiểm tra và phát hiện B.V.L (30 tuổi, trú H.Đức Trọng) đang tàng trữ nhiều loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ (nguyên liệu chế tạo pháo nổ) để buôn bán trái phép.

Cơ quan công an bắt quả tang B.V.L tàng trữ hàng trăm kg “nguyên liệu” chế tạo thuốc nổ, pháo nổ trái phép ẢNH: CACC

Theo cơ quan công an, B.V.L là chủ tài khoản Facebook ẩn danh tên "N.B.C" có hoạt động buôn bán nguyên liệu chế tạo pháo nổ trên không gian mạng. Cụ thể, thời gian qua chủ tài khoản "N.B.C" mở các gian hàng trên sàn thương mại điện tử bán các loại hóa chất, vỏ cầu giấy, dây cháy chậm… Đây là các loại hóa chất, tiền chất thuốc nổ và phụ kiện phục vụ việc chế tạo pháo nổ.

Sau khi lập gian hàng, nghi can chia sẻ đường dẫn vào các hội nhóm, diễn đàn chế tạo pháo nổ trên nền tảng mạng xã hội Facebook để rao bán kèm với nhiều ưu đãi, chiết khấu.

Các loại hóa chất, tiền chất chế tạo thuốc nổ, pháo nổ được B.V.L đặt mua về để chiết nhỏ rồi bán trên sàn thương mại điện tử ẢNH:CACC

Ma mãnh hơn, để qua mặt cơ quan chức năng và quy định kiểm duyệt, chủ tài khoản "N.B.C" đã đặt ký hiệu hoặc viết tắt trên các sản phẩm của gian hàng. Nghi can còn ngụy trang hàng hóa là "phân bón", "thức ăn cho cá", "gạo lứt", "đồ trang trí" để tránh sự kiểm duyệt của sàn thương mại điện tử và đơn vị vận chuyển.

Sau thời gian theo dõi, đến ngày 25.12, lực lượng công an kiểm tra nơi ở và phát hiện B.V.L đang tàng trữ 107,5 kg hóa chất các loại cùng nhiều bao hóa chất đã được chiết sẵn theo từng trọng lượng khác nhau để chuẩn bị đi giao cho khách.

B.V.L bên một số ống thuốc đã được pha trộn, gắn sẵn dây cháy chậm ẢNH: CACC

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều ống thuốc đã trộn sẵn kèm theo dây cháy chậm, hàng ngàn vỏ cầu giấy, ly giấy chuyên để chế tạo pháo nổ dạng pháo trứng và nhiều thiết bị như cân tiểu ly, máy xay, máy trộn…

Kiểm tra tài khoản mua bán trên các sàn thương mại điện tử, cơ quan chức năng phát hiện B.V.L đã thực hiện giao dịch mua bán gần 400 đơn hàng trên phạm vi toàn quốc.

Làm việc với cơ quan công an, L. khai nhận tất cả các hóa chất và phụ kiện trên được đặt mua qua mạng từ các công ty hóa chất ở Hà Nội và Trung Quốc với trọng lượng hơn 250 kg. Sau đó L. mang về bán lẻ cho các khách hàng có nhu cầu.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp Công an H.Đức Trọng hoàn tất hồ sơ xử lý đối với B.V.L theo quy định của pháp luật. Đồng thời trao đổi công an các địa phương trên cả nước xác minh làm rõ các trường hợp đã đặt mua hóa chất, phụ kiện từ B.V.L để xử lý.