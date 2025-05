Thêm một nạn nhân tử vong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ngãi

Sáng 28.5, lãnh đạo UBND H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) thông tin, ông T.V (52 tuổi, ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn) là nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26.5 tại chợ Nước Mặn, thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, đã tử vong do chấn thương quá nặng. Thi thể ông T.V đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26.5 ở Quảng Ngãi ẢNH: PHẠM ANH

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 8 giờ 15 ngày 26.5, xe tải chở cát mang BS 76H - 026.17 do ông Trương Văn Đến (34 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên QL1. Khi đến chợ Nước Mặn, thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên thì bất ngờ gặp xe máy qua đường thiếu quan sát.

Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe tải đã đánh lái né tránh nhưng vẫn va chạm với 3 xe máy, gồm 1 xe do ông T.V (52 tuổi, ở xã Bình Nguyên) điều khiển chạy cùng chiều; 1 xe máy do bà Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, ở xã Bình Chánh) điều khiển chở con nhỏ là L.T.T (4 tuổi) và 1 xe máy do bà Nguyễn Thị Tâm (ở xã Bình Nguyên) điều khiển. Sau đó, xe tải tiếp tục tông liên tiếp vào 3 nhà dân và quán tạp hóa rồi lật nghiêng, cát đổ ra khắp đường.

Xe tải tông sập nhiều nhà dân bên QL1 ẢNH: PHẠM ANH

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Trần Thị Thúy (55 tuổi, ở xã Bình Nguyên) đang đứng bán tạp hóa tử vong tại chỗ. Bà Nguyễn Thị Thảo bị dập nát ngang đùi trở xuống và mất chi ngang đầu gối, ông T.V bị chấn thương sọ não, bà Nguyễn Thị Tâm gãy xương vùng đùi và vết thương đứt cơ cẳng chân.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe tải Trương Văn Đến, cơ quan chức năng xác định ông này không vi phạm nồng độ cồn. Đối với 3 người đi xe máy liên quan, hiện cơ quan chức năng chưa thực hiện đo nồng độ cồn và ma túy vì những người này không có ở hiện trường.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng do ông Trương Văn Đến điều khiển xe tải không chú ý quan sát và do ông T.V, người điều khiển xe máy, chuyển hướng không đảm bảo an toàn.