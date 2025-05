Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Quảng Ngãi

Theo thông tin ban đầu, lúc 8 giờ 15 cùng ngày, xe tải BS 76H - 026.17 do ông Trương Văn Đến (34 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông trên QL1. Khi đến thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), tài xế Đến đánh lái qua phải để né xe máy băng qua đường đã khiến xe tải va chạm với 3 xe máy do ông T.B (52 tuổi, ở xã Bình Nguyên) điều khiển cùng chiều, xe máy do chị N.T.Th (36 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn) điều khiển chở theo một cháu nhỏ và xe máy chưa rõ người điều khiển