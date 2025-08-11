Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bộ Xây dựng nói gì về đề xuất chuyển bay quốc tế về sân bay Long Thành?

Mai Hà
Mai Hà
11/08/2025 17:36 GMT+7

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác sân bay Long Thành.

Theo Bộ Xây dựng, tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có dự kiến phương án khai thác với 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Trong đó, đối với các chuyến bay quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế (chuyến bay dài trên 1.000 km và các chuyến do hãng hàng không chọn), các chuyến bay mới của tất cả các hãng hàng không mà Tân Sơn Nhất không thể tiếp nhận, các chuyến bay không theo lịch.

Bộ Xây dựng nói gì về đề xuất chuyển bay quốc tế về sân bay Long Thành?- Ảnh 1.

Dự kiến cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành

ẢNH: T.N

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác tất cả các hãng hàng không đang khai thác tàu bay code C (A321/320, B737…) hoặc các chuyến bay dài dưới 1.000 km, các tiêu chí khai thác sẽ được rà soát lại sau 5 năm đầu khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tư vấn kiến nghị phương án sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang khai thác tại Long Thành để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Tuy nhiên, phương án trên vẫn còn có ý kiến của một số hãng hàng không. Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác và xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành. Báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9 tới.

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Trước đó, ACV và đơn vị tư vấn đề xuất 2 phương án khai thác. Phương án 1: chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phương án 2: phân chia khai thác các chuyến bay quốc tế giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất.

ACV kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang khai thác tại Long Thành theo lộ trình cụ thể nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả và đạt mục tiêu đầu tư của dự án.

Theo đánh giá của ACV, để hiện thực hóa lợi thế kinh tế theo quy mô và củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường hàng không khu vực, tất cả các đường bay quốc tế nên chuyển sang Long Thành như một phần của chiến lược dài hạn để hỗ trợ phát triển kinh tế.

Ngoài ra, việc phân bổ đường bay là vấn đề quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không Việt Nam.

Tin liên quan

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Cục Hàng không phương án phân chia khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay đầu tiên vào quý 4

Khám phá thêm chủ đề

Sân bay Long Thành bay quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận