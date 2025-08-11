Bộ Xây dựng nói gì về đề xuất chuyển bay quốc tế về sân bay Long Thành?

Theo Bộ Xây dựng, tại hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có dự kiến phương án khai thác với 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Trong đó, đối với các chuyến bay quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế (chuyến bay dài trên 1.000 km và các chuyến do hãng hàng không chọn), các chuyến bay mới của tất cả các hãng hàng không mà Tân Sơn Nhất không thể tiếp nhận, các chuyến bay không theo lịch.

Dự kiến cuối năm 2025 sẽ cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành ẢNH: T.N

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khai thác tất cả các hãng hàng không đang khai thác tàu bay code C (A321/320, B737…) hoặc các chuyến bay dài dưới 1.000 km, các tiêu chí khai thác sẽ được rà soát lại sau 5 năm đầu khai thác.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tư vấn kiến nghị phương án sẽ chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang khai thác tại Long Thành để đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Tuy nhiên, phương án trên vẫn còn có ý kiến của một số hãng hàng không. Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cùng ACV khẩn trương làm việc với các hãng hàng không để nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá tác động phương án khai thác và xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành. Báo cáo kết quả chính thức phương án khai thác trong tháng 9 tới.

Các phương án đề xuất phân chia chuyến bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành

Trước đó, ACV và đơn vị tư vấn đề xuất 2 phương án khai thác. Phương án 1: chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phương án 2: phân chia khai thác các chuyến bay quốc tế giữa Long Thành và Tân Sơn Nhất.

ACV kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang khai thác tại Long Thành theo lộ trình cụ thể nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả và đạt mục tiêu đầu tư của dự án.

Theo đánh giá của ACV, để hiện thực hóa lợi thế kinh tế theo quy mô và củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường hàng không khu vực, tất cả các đường bay quốc tế nên chuyển sang Long Thành như một phần của chiến lược dài hạn để hỗ trợ phát triển kinh tế.

Ngoài ra, việc phân bổ đường bay là vấn đề quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không Việt Nam.