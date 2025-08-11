Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất về Long Thành

Theo ACV, hiện có 3 phương án phân chia khai thác giữa 2 sân bay nói trên đang được các đơn vị nghiên cứu, xem xét. Cụ thể:

Phương án 1: Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1

Tại Quy hoạch tổng thể và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, phương án phân chia khai thác giữa Cảng HKQT Long Thành (LTIA) và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (TSN) được giả định là Long Thành chủ yếu khai thác quốc tế (bao gồm các tuyến quốc nội phục vụ trung chuyển) và Tân Sơn Nhất chủ yếu khai thác quốc nội.

LTIA TSN Quốc tế 90% (cơ bản toàn bộ quốc tế) 10% (giữ lại chức năng khai thác quốc tế) Quốc nội 20% (các tuyến chính và các tuyến du lịch) 80% (cơ bản toàn bộ quốc nội)

Căn cứ theo mục đích và vai trò của siêu sân bay Long Thành đã được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt, báo cáo nghiên cứu đã phân tích và đề xuất phương án phân chia khai thác cụ thể như sau:

LTIA TSN Quốc tế - Toàn bộ các chuyến bay quốc tế: + Không dưới 1.000 km; + Các chuyến hãng hàng không chọn. - Các chuyến bay mới của tất cả các hãng hàng không mà TSN không thể tiếp nhận. - Các chuyến bay không theo lịch (unscheduled flights). - Tất cả các hãng hàng không đang khai thác tàu bay code C (A321/320, B737...) hoặc các chuyến dưới 1.000 km. - Hệ số tải từ/đến TSN phải được thống nhất và ban hành lại, tách biệt với các hiệp định đa biên về vận tải hàng không với các thành viên ASEAN, ASEAN và các đối tác. - Các tiêu chí phân chia khai thác phải được rà soát lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế. Quốc nội Các chuyến do hãng hàng không Việt Nam chọn Các chuyến do hãng hàng không Việt Nam chọn

Lãnh đạo ACV thông tin: bên cạnh phương án trên, Liên danh Incheon Airport (IAC) - hiện đang là đơn vị tư vấn công tác quản lý, khai thác Cảng HKQT Long Thành - đã thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất thêm 2 phương án:

Phương án 1: Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về CHKQT Long Thành

Đơn vị tư vấn dự kiến từ thời điểm Cảng HKQT Long Thành chính thức đưa vào khai thác giai đoạn 1 (năm 2026), Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ tập trung phục vụ hoàn toàn hoạt động bay nội địa, với sản lượng hành khách dự kiến đạt khoảng 29,5 triệu lượt/năm, trong khi toàn bộ hoạt động bay quốc tế sẽ được chuyển giao và khai thác tập trung tại LTIA, với sản lượng ước đạt 19,1 triệu lượt hành khách quốc tế/năm.

Cùng với đó, LTIA cũng sẽ tiếp nhận một phần nhỏ sản lượng nội địa, dự kiến khoảng 1,5 triệu lượt hành khách/năm để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển. Theo phương án này, tỷ lệ phân chia khai thác giữa hai cảng là: TSN giữ 95% tổng lưu lượng nội địa, trong khi LTIA đảm nhận 100% lưu lượng quốc tế, qua đó tạo nền tảng hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế tại khu vực phía Nam.

Phương án 2: Tân Sơn Nhất giữ đường bay nội địa và một phần đường bay quốc tế ngắn

Theo phương án phân chia khai thác thứ hai, dự kiến TSN sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần các chuyến bay quốc tế cự ly ngắn, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 3,8 triệu lượt/năm, tập trung chủ yếu vào các đường bay khu vực trong bán kính dưới 1.000 km. Đồng thời, LTIA sẽ đảm nhận toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, cùng với một phần lưu lượng nội địa phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 15,3 triệu lượt/năm (tổng sản lượng 16,8 triệu lượt hành khách/năm).

Phương án này nhằm phân chia khai thác giữa hai cảng theo đặc thù cự ly đường bay, đồng thời tận dụng hạ tầng hiện hữu tại TSN trong giai đoạn đầu đưa LTIA vào vận hành, tỷ lệ phân chia khai thác giữa hai cảng là: TSN khai thác 20% tổng lưu lượng quốc tế, và LTIA khai thác 80% lưu lượng quốc tế.

Dựa theo những số liệu dự báo tăng trưởng, đánh giá tổng quan ưu điểm, nhược điểm của từng phương án, cùng kinh nghiệm từ các nước, ACV đánh giá việc hợp nhất toàn bộ chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành là phương án hợp lý, sẽ giúp tăng cường vị thế trung tâm, năng lực cạnh tranh của đầu mối hàng không này.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam sau khi họp nghe báo cáo của ACV cũng bày tỏ nhất trí cao việc chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành nhằm bảo đảm thuận trong quản lý, khai thác, đồng tối ưu các nguồn lực.