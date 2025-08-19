Khánh thành trụ sở làm việc mới Cơ quan Chủ tịch nước

Sáng 19.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự lễ bàn giao Dự án cải tạo, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước ẢNH: TTXVN

Cùng dự lễ bàn giao có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội.

Tại lễ bàn giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo đã chính thức cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước được cải tạo, nâng cấp, xây mới tại Tòa nhà Bắc Bộ Phủ trước đây, tại số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà NỘi.

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ là một di tích lịch sử đặc biệt. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tại trụ sở làm việc mới của Cơ quan Chủ tịch nước mới khánh thành ẢNH: TTXVN

Để cải tạo và phục dựng một công trình lịch sử, trọng điểm phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao của Chính phủ, dự án cải tạo, xây mới trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước, được triển khai, với mục tiêu gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc, đồng thời góp phần kiến tạo một biểu tượng kiến trúc xứng tầm với vị thế của thủ đô và quốc gia.

Sau 7 tháng thi công, dự án đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Việc bàn giao Tòa nhà Bắc Bộ Phủ đánh dấu thời khắc một di sản lịch sử được phục dựng, mở ra một chương mới của công trình biểu tượng này.

Với diện mạo mới, Tòa nhà Bắc Bộ Phủ sẽ góp phần kiến tạo không gian xanh, đánh dấu sự khởi đầu mới trong hành trình mang đến những giá trị văn hóa và lịch sử cho người dân Việt Nam và đất nước trong kỷ nguyên mới.