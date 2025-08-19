Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Khánh thành trụ sở làm việc mới Cơ quan Chủ tịch nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
19/08/2025 10:43 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành trụ sở làm việc mới của Cơ quan Chủ tịch nước.

Sáng 19.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự lễ bàn giao Dự án cải tạo, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2025) và 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025).

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

ẢNH: TTXVN

Cùng dự lễ bàn giao có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, TP.Hà Nội.

Tại lễ bàn giao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo đã chính thức cắt băng khánh thành và nhận bàn giao công trình trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.

Trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước được cải tạo, nâng cấp, xây mới tại Tòa nhà Bắc Bộ Phủ trước đây, tại số 2 Lê Thạch, Hoàn Kiếm, Hà NỘi.

Tòa nhà Bắc Bộ Phủ là một di tích lịch sử đặc biệt. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường tại trụ sở làm việc mới của Cơ quan Chủ tịch nước mới khánh thành

ẢNH: TTXVN

Để cải tạo và phục dựng một công trình lịch sử, trọng điểm phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại cấp cao của Chính phủ, dự án cải tạo, xây mới trụ sở làm việc của Cơ quan Chủ tịch nước, được triển khai, với mục tiêu gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử quý giá của dân tộc, đồng thời góp phần kiến tạo một biểu tượng kiến trúc xứng tầm với vị thế của thủ đô và quốc gia.

Sau 7 tháng thi công, dự án đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Việc bàn giao Tòa nhà Bắc Bộ Phủ đánh dấu thời khắc một di sản lịch sử được phục dựng, mở ra một chương mới của công trình biểu tượng này. 

Với diện mạo mới, Tòa nhà Bắc Bộ Phủ sẽ góp phần kiến tạo không gian xanh, đánh dấu sự khởi đầu mới trong hành trình mang đến những giá trị văn hóa và lịch sử cho người dân Việt Nam và đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Sáng nay, lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 đồng loạt diễn ra trên cả nước.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ tịch nước lương cường chủ tịch nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận