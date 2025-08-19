Tổng Bí thư Tô Lâm dự khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

Sáng 19.8, Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dự khánh thành Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia

ẢNH: ĐÌNH HUY

Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP.Hà Nội) có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

"Đặt thêm những viên gạch vững chắc vào nền móng tạo dựng đất nước hùng cường"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, với sự nổ lực phấn đấu của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta long trọng tổ chức lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố. Trong đó khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng.

Theo ông Minh, đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc. Cạnh đó, là minh chứng sinh động cho thành tựu phát triển hạ tầng đất nước, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong việc xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ ẢNH: ĐINH HUY

Về đường bộ nhiều dự án cao tốc, nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ, đường ven biển đã được đầu tư đồng bộ, kết nối giao thông khu vực và cả nước. Từ đầu năm 2025 đến nay, chúng ta đã hoàn thành 455 km, nâng tổng số chiều dài cao tốc đưa vào khai thác lên khoảng 2.476 km; dự kiến từ nay đến cuối năm, sẽ phấn đấu hoàn thành thêm khoảng 700 km, hướng tới mục tiêu 3.000 km vào cuối 2025 và 5.000 km vào năm 2030...

Về đường sắt, đã đưa vào khai thác 2 dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và đoạn Nhổn - Kim Mã, từng bước hiện đại hóa đô thị; về hàng không, việc hoàn thành nhiều dự án hàng không trọng điểm như mở rộng cảng Tân Sơn Nhất, Nội Bài… và đặc biệt là cảng Long Thành đang được nỗ lực triển khai nhằm cơ bản hoàn thành trong năm 2025...

Ông Minh cũng cho rằng, việc khánh thành, khởi công các dự án hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới - "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng

Cũng tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup, khẳng định, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công thần tốc, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Ngay sau lễ khánh thành, nơi đây sẽ là tâm điểm của Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc". Cùng với đó là chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh. "Tất cả đều khẳng định sức sống và vai trò trung tâm mới của Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia trong hệ sinh thái sáng tạo, hội nhập và kết nối toàn cầu", ông Quang nói.

Theo ông Quang, với tầm vóc công trình và vị trí địa lý chiến lược, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội và cả nước, góp phần kiến tạo chuỗi giá trị kinh tế đầy tiềm năng.

Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup Nguyễn Việt Quang khẳng định, Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng ẢNH: ĐINH HUY

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Trái tim của tổ hợp là tòa nhà triển lãm Kim Quy - công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56 m, mô phỏng hình ảnh thần Kim Quy - huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa.

Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (đông - tây - nam - bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m², 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người. Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m²; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ...