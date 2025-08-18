Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tham dự cuộc gặp có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt ẢNH: GIA HÂN

Cuộc gặp nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9; ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp của các cán bộ lão thành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe ý kiến đóng góp được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu, những người đã từng trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng.

Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của các cán bộ lãnh thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo tình hình đất nước, chia sẻ những thời cơ, thuận lợi và cả những thách thức của đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư mong muốn lão thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, đồng hành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên mới cho các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư tham dự cuộc gặp.