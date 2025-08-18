Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Lê Hiệp
Lê Hiệp
18/08/2025 10:27 GMT+7

Sáng 18.8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng các khóa, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội T.Ư, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9.

Tham dự cuộc gặp có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt

ẢNH: GIA HÂN

Cuộc gặp nhằm ôn lại truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2.9; ghi nhận, tri ân những cống hiến, đóng góp của các cán bộ lão thành với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 2.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt

ẢNH: TTXVN

Đây cũng là dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe ý kiến đóng góp được kết tinh giữa kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu, những người đã từng trực tiếp chèo lái con thuyền cách mạng.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 4.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 5.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 6.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 7.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc gặp mặt

ẢNH: GIA HÂN

Tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của các cán bộ lãnh thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư. 

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 8.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt

ẢNH: TTXVN

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo tình hình đất nước, chia sẻ những thời cơ, thuận lợi và cả những thách thức của đất nước hiện nay. 

Tổng Bí thư mong muốn lão thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư tiếp tục cống hiến tài năng, trí tuệ, đồng hành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 10.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt

ẢNH: TTXVN

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao huy hiệu Đảng, thẻ đảng viên mới cho các cán bộ lão thành cách mạng, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở T.Ư tham dự cuộc gặp.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 11.
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 12.

Nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phạm Văn Trà và nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại cuộc gặp mặt

ẢNH: GIA HÂN

Tin liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm: CAND là 'lá chắn thép' bảo vệ Đảng, nhân dân

Tổng Bí thư Tô Lâm: CAND là 'lá chắn thép' bảo vệ Đảng, nhân dân

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, từ những ngày đầu giành chính quyền, khi bộ máy cách mạng còn rất non trẻ, lực lượng công an đã trở thành 'lá chắn thép' bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả của nhân dân.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm 80 năm Cách mạng Tháng Tám 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận