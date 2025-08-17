Tổng Bí thư Tô Lâm: CAND là 'lá chắn thép' bảo vệ Đảng, nhân dân

"Lá chắn thép" bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân

Phát biểu diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết 80 năm là một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng CAND dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu diễn văn tại lễ kỷ niệm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Tổng Bí thư, từ những ngày đầu giành chính quyền, khi bộ máy cách mạng còn rất non trẻ, lực lượng công an đã trở thành "lá chắn thép" bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ thành quả của nhân dân. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ mà oanh liệt, lực lượng CAND đã cùng toàn dân, toàn quân đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của kẻ thù, giữ vững hậu phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Sau ngày đất nước thống nhất, đặc biệt trong suốt 40 năm đổi mới, hội nhập và phát triển, CAND tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Lực lượng CAND đã kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an ninh chính quyền, an ninh chế độ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh mạng, an ninh con người; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ; kịp thời ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

"Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ công an luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; luôn khắc ghi và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy; luôn coi "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tổng Bí thư cho hay, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân, dựa vào nhân dân và "thế trận lòng dân" là nền tảng, là điểm tựa bền vững nhất. Thế trận an ninh nhân dân gắn chặt với thế trận quốc phòng toàn dân tạo thành bức trường thành bất khả xâm phạm.

Và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc suốt 20 năm qua đã trở thành một sáng kiến chính trị - xã hội giàu sức sống, thấm sâu vào đời sống cộng đồng, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, làm cho mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, mỗi làng xóm, thôn bản trở thành một "pháo đài" vững chắc về an ninh, trật tự.

Dấu chân người chiến sĩ công an in đậm khắp mọi miền

Theo Tổng Bí thư, suốt chiều dài lịch sử CAND đã có nhiều câu chuyện xúc động về người chiến sĩ CAND. Đó là những đối đầu căng thẳng với các thế lực chống phá cách mạng, chống phá chính quyền, phá hoại tình đoàn kết quân dân; những đêm trắng mật phục giữa rừng sâu, nơi biên ải; những giây phút đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu dân trong lũ dữ, cháy nổ; những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở; những đêm thâu miệt mài dò tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những vụ án kinh tế phức tạp; những giờ phút "đấu trí" trên không gian mạng để bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền quốc gia trong "thế giới phẳng"….

"Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về", Tổng Bí thư xúc động.

Toàn cảnh buổi lễ ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lực lượng CAND tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó Tổng Bí thư yêu cầu kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ… và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế…

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Bằng Huân chương Sao Vàng cho lãnh đạo Bộ Công an ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tổng Bí thư nhấn mạnh, một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh, trật tự ổn định, an toàn. Mỗi thành tựu về tăng trưởng, mỗi bước tiến về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mỗi cơ hội của hội nhập quốc tế đều gắn chặt với nỗ lực giữ bình yên từ mỗi cá nhân, gia đình, con phố, thôn xóm, nhà máy, lớp học… Và ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ công an vẫn in đậm.

Theo Tổng Bí thư, lực lượng CAND là nòng cốt, là "lá chắn" và "thanh kiếm" bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Song, "lá chắn" chỉ thật sự vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng và "thanh kiếm" chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài dũa bởi khoa học - công nghệ hiện đại.

"Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng CAND sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Tổng Bí thư nói.