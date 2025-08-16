Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an

Trần Cường
Trần Cường
16/08/2025 10:59 GMT+7

Sau gần 18 tháng thi công, trụ sở Bộ Công an ở số 96 Nguyễn Du (P.Cửa Nam, Hà Nội) đã hoàn thành. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ cắt băng khánh thành và trồng cây lưu niệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự, cắt băng khánh thành công trình trụ sở Bộ Công an và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở, tại lễ khánh thành trụ sở Bộ Công an ở số 96 Nguyễn Du (P.Cửa Nam, Hà Nội) diễn ra sáng 16.8.

Tổng Bí thư Tô Lâm cắt băng khánh thành trụ sở Bộ Công an - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành trụ sở Bộ Công an

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo Bộ Công an, dự án xây dựng trụ sở Bộ Công an ở số 96 Nguyễn Du là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Dự án được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình thực hiện.

Dự án này được khởi công từ tháng 12.2023, được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu cho các hoạt động của Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm cắt băng khánh thành trụ sở Bộ Công an - Ảnh 2.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, tặng quà lưu niệm các đơn vị có đóng góp trong công tác triển khai dự án

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Với sự quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, ban quản lý dự án và nhà thầu đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Tổng Bí thư Tô Lâm cắt băng khánh thành trụ sở Bộ Công an - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Công an

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Bộ Công an cho hay, sau gần 18 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng.

