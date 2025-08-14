Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang cũ sáp nhập thành tỉnh Tuyên Quang mới với nhiều dư địa phát triển mới. Nhiệm vụ đặt ra trước mắt rất nặng nề, đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong các phong trào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ẢNH: THANH TÙNG

Trước mắt, tỉnh cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân; vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm...

Báo cáo với Tổng Bí Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cho biết, ngay sau hợp nhất, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhanh chóng chỉ định và kiện toàn đủ 100% các chức danh chủ chốt của 124 xã, phường trong tỉnh.

Tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án giao thông, đô thị trọng điểm như dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1) phấn đấu hoàn thành trước ngày 15.12, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để khởi công giai đoạn 2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng cho không gian, quy mô phát triển của tỉnh mới…

Ông Hầu A Lềnh kiến nghị T.Ư ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù cho các tỉnh biên giới thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Đề nghị lập dự án xây dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào...

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua. Kinh tế có bước phát triển, tăng trưởng rõ rệt, tăng 1,6 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,87%/năm...

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang ẢNH: THANH TÙNG

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tăng cường xây dựng hệ thống chính trị kiến tạo, phát triển, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, mở ra giai đoạn phát triển mới cho không gian hành chính xã hội của tỉnh.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất. Quá trình chuẩn bị thực sự nghiêm túc, bài bản, đồng bộ, chặt chẽ. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh phải kết tinh được tư duy mới, tầm nhìn mới, khát vọng phát triển mới; thực sự là bước chuyển về chất trong tư duy phát triển, mô hình quản trị và thể chế.

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cũng phải gắn chặt với công tác tư tưởng, tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức và tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội. Đây là thời điểm đặc biệt để củng cố, phát huy dân chủ, chuẩn bị một nền tảng chính trị vững chắc cho bước phát triển mới.

Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh phải khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Cần xây dựng lại chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tổng thể cho Tuyên Quang một cách bài bản, khoa học, tầm nhìn dài hạn, phát huy giá trị giữa các vùng và xác định vị trí mới của tỉnh trên bản đồ phát triển quốc gia.

Tỉnh cần phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hình thành các loại sản phẩm mới, phương thức kinh doanh mới và sản phẩm mới có giá trị hiệu quả cao.