Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài 'Bác Hồ ở Tân Trào'

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang).

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng ẢNH: THANH TÙNG

Để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Tuyên Quang xây dựng công trình tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào". Công trình mang biểu tượng văn hóa sâu sắc, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, du khách mỗi khi về nguồn, tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tổng Bí thư bày tỏ xúc động về lại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, vùng đất lịch sử thiêng liêng, nơi từng là thủ đô Kháng chiến, khởi nguồn của những quyết định trọng đại đưa đất nước đến độc lập, tự do.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" ẢNH: THANH TÙNG

Tổng Bí thư nêu rõ, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để ôn lại lịch sử, ghi nhớ, tri ân và khẳng định vai trò quan trọng, sự đóng góp vĩ đại của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quý báu đó trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hội nhập và phát triển.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc.

Riêng tại Tân Trào, địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai bài bản, sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét. Đồng thời, được lồng ghép vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ rừng đầu nguồn, phát triển "du lịch đỏ" gắn với giữ gìn an ninh, trật tự.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" ẢNH: THANH TÙNG

Những già làng, trưởng bản, công an viên, cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên… không quản ngại khó khăn, ngày đêm bám địa bàn, giữ yên bản làng; đây chính là những "pháo đài an ninh nhân dân" giữa đại ngàn Việt Bắc.

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh Tuyên Quang sáng tạo thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp ở địa phương, mục tiêu cao nhất là tất cả vì nhân dân. Tận dụng thời cơ sáp nhập hành chính để tạo bước đột phá về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra động lực phát triển mới cho cả vùng trung du - miền núi phía bắc.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát huy thế trận lòng dân - nền tảng quan trọng nhất trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng nguồn kinh phí xây dựng Trường THPT Nội trú liên cấp tiểu học và THCS xã Thanh Thủy, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh.

Phát biểu tại lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh công trình tượng đài "Bác Hồ ở Tân Trào" thể hiện tấm lòng thành kính với Bác.

Công trình cao 7,9 m bằng chất liệu đồng nguyên chất với trọng lượng gần 7 tấn, bệ tượng cao 3,6 m, góp phần xây dựng Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước, đồng thời khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỷ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người ở và làm việc tại Tuyên Quang.