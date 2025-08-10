Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động khi dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định đây là dịp để tưởng nhớ những công lao, đóng góp to lớn của Bác đối với đất nước cũng như tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân dự lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh rất có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cả nước đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc khiến mỗi người cảm thấy gần gũi hơn với Bác, ghi nhớ và quyết tâm thực hiện những lời Bác dạy để thực hiện khát vọng của Người, đó là đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc quan tâm, chăm lo để tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành địa chỉ gần gũi, tăng thêm tình đoàn kết giữa những người Việt học tập, sinh sống tại Hàn Quốc; để những người Hàn Quốc hoặc người Việt Nam tới Hàn Quốc thể hiện tình cảm với Bác, thấy gần gũi hơn với đất nước Việt Nam.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả công tác của Đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc và công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, bày tỏ vui mừng được gặp đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những đóng góp, cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà con đối với mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư đánh giá cao cộng đồng đã luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam tại nước bạn; khẳng định cộng đồng người Việt Nam là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến công tác lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam theo lời mời của Tổng thống Lee Jae Myung, sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới.

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc trong những ngày tới, phía Việt Nam sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Nhà nước Hàn Quốc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho bà con người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định và đóng góp thiết thực hơn nữa cho mối quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Sau khi thông tin tới bà con về những thành tựu nổi bật của đất nước trong tất cả các lĩnh vực, nhất là những chủ trương và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành chức năng quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan.