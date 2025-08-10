Tại cuộc gặp, một số đại biểu những người bạn Hàn Quốc đã bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm; ngưỡng mộ bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trong thời gian qua; vui mừng trước quan hệ hai nước không ngừng được vun đắp, phát triển, trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của nhau; khẳng định tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, là cầu nối góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng tốt đẹp hơn…

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham dự buổi gặp ẢNH: TTXVN

Bày tỏ xúc động trước tình cảm của những người bạn Hàn Quốc dành cho nhân dân, đất nước Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới những người bạn Hàn Quốc, thời gian qua đã có nhiều đóng góp, vun đắp cho quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, những năm qua, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển sâu rộng và đạt nhiều thành quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hàn Quốc; mong muốn tin cậy chính trị cao hơn, phối hợp chiến lược chặt chẽ hơn, hợp tác thực chất toàn diện hơn và tình cảm hữu nghị giữa người dân hai nước gắn bó hơn.

Tổng Bí thư khẳng định, trên cơ sở thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn đưa hợp tác hai nước tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư bày tỏ sự tri ân sâu sắc những tình cảm, nghĩa cử cao đẹp mà các tổ chức, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các cơ quan, những người bạn Hàn Quốc đã dành cho Việt Nam; đồng thời tin tưởng mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển tốt đẹp.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Chang Ho Ick, Chủ tịch Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, vì đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực giao lưu văn hóa, giáo dục, kinh tế và từ thiện nhân đạo.