Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc

Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
10/08/2025 19:55 GMT+7

Chiều 10.8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tại buổi gặp mặt, các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc trong các ngành công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh học tiên tiến, robotics, thiết bị tự hành, hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái… đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc

ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao các chia sẻ, gợi ý để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ lớn, ghi nhận các sáng kiến rất thiết thực và sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và định hướng thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, một trong những yếu tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và sự chung tay của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước.

Để tiếp tục làm sâu sắc các nội dung hợp tác và mở ra các hướng hợp tác mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam; đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

Với các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan của Việt Nam, Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để điều phối, kết nối, chuyển giao tri thức, cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng, đề xuất của các chuyên gia tại Hàn Quốc và các nước để hình thành các giải pháp, sản phẩm cụ thể, có giá trị gia tăng cao, góp phần giúp đạt được những mục tiêu lớn và giải những bài toán lớn của đất nước.

