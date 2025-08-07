Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khánh Hòa: Du khách Hàn Quốc nhanh chóng được trao lại ví đã đánh rơi

Bá Duy
Bá Duy
07/08/2025 14:04 GMT+7

Một du khách đến từ Hà Nội đã có hành động đẹp khi nhặt được ví và mang đến giao nộp cho cơ quan chức năng. Nhờ đó, một du khách Hàn Quốc bị thất lạc tài sản trong chuyến du lịch tại Khánh Hòa đã được trao lại đầy đủ giấy tờ và tiền bạc.

Ngày 7.8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã tổ chức trao lại tài sản cho ông Shin Inho (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), du khách bị rơi ví khi du lịch tại Khánh Hòa.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 6.8, ông Nguyễn Duy Chung (ở TP.Hà Nội) phát hiện một chiếc ví da màu đen rơi trên đường Trần Phú, P.Nha Trang (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang cũ). Kiểm tra bên trong, ông Chung thấy có các giấy tờ tùy thân mang tên Shin Inho cùng hơn 5 triệu đồng, 100 USD, một số tờ tiền mệnh giá nhỏ, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng và thẻ tạm trú.

Ngay sau đó, ông Chung đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến giao nộp tại cơ quan chức năng, nhờ tìm người đánh rơi.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Nhận được tin báo, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhanh chóng xác minh và xác định chủ nhân tài sản là ông Shin Inho, hiện đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn P.Nha Trang".

Khánh Hòa: Du khách Hàn Quốc nhanh chóng được trao lại ví đã đánh rơi- Ảnh 1.

Ông Shin Inho (đứng giữa) vui mừng nhận lại tài sản của mình

ẢNH: B.D

Lực lượng chức năng đã liên hệ và mời ông Shin Inho đến trụ sở để nhận lại tài sản bị mất. Quá trình xác minh và trao trả được thực hiện nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi nhận được tin báo.

Tại buổi nhận lại tài sản sáng 7.8, ông Shin Inho bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Nguyễn Duy Chung cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tận tình giúp đỡ.

Trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi

Trao trả tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi

Sáng 12.4, Công an P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết một người dân địa phương đã trao trả lại tài sản cho du khách nước ngoài đánh rơi.

Xem thêm bình luận