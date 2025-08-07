Khánh Hòa: Du khách Hàn Quốc nhanh chóng được trao lại ví đã đánh rơi

Ngày 7.8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã tổ chức trao lại tài sản cho ông Shin Inho (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), du khách bị rơi ví khi du lịch tại Khánh Hòa.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chiều 6.8, ông Nguyễn Duy Chung (ở TP.Hà Nội) phát hiện một chiếc ví da màu đen rơi trên đường Trần Phú, P.Nha Trang (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang cũ). Kiểm tra bên trong, ông Chung thấy có các giấy tờ tùy thân mang tên Shin Inho cùng hơn 5 triệu đồng, 100 USD, một số tờ tiền mệnh giá nhỏ, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng và thẻ tạm trú.

Ngay sau đó, ông Chung đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến giao nộp tại cơ quan chức năng, nhờ tìm người đánh rơi.

Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Nhận được tin báo, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhanh chóng xác minh và xác định chủ nhân tài sản là ông Shin Inho, hiện đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn P.Nha Trang".

Ông Shin Inho (đứng giữa) vui mừng nhận lại tài sản của mình ẢNH: B.D

Lực lượng chức năng đã liên hệ và mời ông Shin Inho đến trụ sở để nhận lại tài sản bị mất. Quá trình xác minh và trao trả được thực hiện nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ khi nhận được tin báo.

Tại buổi nhận lại tài sản sáng 7.8, ông Shin Inho bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Nguyễn Duy Chung cùng các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đã tận tình giúp đỡ.