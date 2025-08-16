Công an nhân dân 80 năm vì nước quên thân, vì dân phục vụ

80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025), đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có bài viết Phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường 'tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân', 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ' qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an ẢNH: BỘ CÔNG AN

Theo bài viết của Bộ trưởng Lương Tam Quang, lực lượng Công an nhân dân ra đời trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng và Bác Hồ chăm lo, nhân dân thương yêu, lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tận hiếu với dân, lập nhiều chiến công hiển hách, giữ vững an ninh, trật tự, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng Công an nhân dân huy động sức mạnh quần chúng, phát động phong trào bảo mật, trị an, đấu tranh trấn áp gián điệp, phản động, bảo vệ căn cứ địa, cơ quan đầu não của Đảng, góp phần vào những chiến thắng lịch sử, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự, trấn áp tội phạm; tinh gọn bộ máy, gần dân, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng pháp luật, hết lòng bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Lực lượng Công an nhân dân luôn trung với Đảng, hiếu với dân

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, hơn 14.000 cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh, hơn 20.000 đồng chí bị thương tại các chiến trường.

Ngày nay, trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự đầy cam go, quyết liệt, máu đào của cán bộ, chiến sĩ công an vẫn đổ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh và hàng nghìn đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Hết lòng vì dân

Để có được những thành tích, chiến công nêu trên suốt 80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, nhất là ở những tình thế ngặt nghèo, khó khăn của cách mạng, chỉ biết "còn Đảng thì còn mình". Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Cạnh đó, 80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, "vì dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc", "thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu dân", luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần "thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình", vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng cứu nạn nối tay nhau đứng vững dưới dòng lũ, đưa một cụ già đến nơi an toàn ẢNH: V.T

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt của Đảng, toàn lực lượng Công an nhân dân là khối đoàn kết thống nhất về ý chí, hành động; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương; huy động sự vào cuộc của nhân dân, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh vì lợi ích chung, tất cả vì thực hiện thắng lợi các chủ trương của đảng, vì "ổn định, phát triển, không ngừng nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân".

"Lực lượng Công an nhân dân nguyện phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang và bản chất cách mạng được hun đúc, tôi luyện qua 80 năm, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tiên phong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, cung cấp sự bảo đảm vững chắc, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cao nhất cho phát triển, góp phần xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…", đại tướng Lương Tam Quang viết.