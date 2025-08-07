Công an nhân dân là điểm tựa bình yên của nhân dân

Tối 6.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX, do Bộ Công an tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025).

Cùng dự sự kiện có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu dự đại hội Ảnh: TTXVN

Trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Huân chương Quân công hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc; phát biểu tại Đại hội, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Người làm công an cách mệnh phải có lòng nhân ái, vì dân mà phục vụ. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép", lực lượng Công an nhân dân luôn nỗ lực, cống hiến, sáng ngời phẩm chất cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Thủ tướng lưu ý bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Lực lượng Công an phải gắn kết chặt chẽ kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho người dân; phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải đánh thắng", lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Theo Thủ tướng, với rất nhiều mô hình, sáng kiến hay, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" đã thúc đẩy mạnh mẽ sự đổi mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp an ninh linh hoạt, hiệu quả; góp phần hoàn thiện chiến lược an ninh, trật tự; thúc đẩy sự tham gia rộng rãi, tích cực của hệ thống chính trị, người dân trong bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 246 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh tại Đại hội thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" lần này là những minh chứng sống động nhất cho sự tận tụy, vì nhân dân; khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân là "lá chắn thép" trước quân thù, một điểm tựa bình yên của nhân dân trong khó khăn, nguy nan, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.

Thủ tướng đề nghị cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt tất cả người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để quy tụ sức dân, đoàn kết ý chí dân tộc, đồng lòng biến phong trào thành sức mạnh vĩ đại giữ gìn non sông gấm vóc Việt Nam muôn đời bền vững.