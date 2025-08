BIDV đồng hành cùng Đại hội Khỏe 'Vì an ninh Tổ quốc' lần thứ IX

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vinh dự là đơn vị đồng hành cùng chuỗi sự kiện.

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao - nghiệp vụ đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng CAND Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025). Thông qua sự kiện, hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng hiện lên rõ nét - không chỉ giỏi chuyên môn mà còn khỏe về thể chất, vững về bản lĩnh, và luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến thực hiện nghi thức thắp sáng ngọn đuốc tại buổi lễ

Tối 26.7.2025, tại Hà Nội, Lễ khai mạc Đại hội và Hội thi đã diễn ra trang trọng, ý nghĩa và giàu cảm xúc với chương trình nghệ thuật và sử thi "Ngọn lửa từ tâm" mang đậm chất văn hóa Việt Nam với chủ đề "Khát vọng tỏa sáng"; các tiết mục đặc sắc trong phần hội như màn đồng diễn võ thuật CAND bài quyền 38, 44 động tác, Mai Hoa Quyền và bài quyền 35 động tác kết hợp phân thế; chứng kiến 800 cán bộ chiến sĩ CAND xếp hình chữ 80 năm CAND…

Lễ khai mạc Đại hội và Hội thi diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc

Với sự tham gia của hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ 126 đoàn và 26 đội tuyển trên cả nước, sự kiện đã mang đến không khí thi đua nảy lửa và đầy cảm xúc. Các nội dung thi đa dạng, bao gồm thể thao thành tích cao, điều lệnh, bắn súng, võ thuật…, không chỉ kiểm tra thể lực mà còn thể hiện trình độ nghiệp vụ, kỹ năng phản ứng và khả năng phối hợp trong thực chiến của lực lượng công an. Đây là cơ hội để các đơn vị học hỏi, cọ xát, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau nỗ lực trong mục tiêu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Những màn trình diễn nghiệp vụ và thể lực xuất sắc từ các chiến sĩ công an thông qua chuỗi nội dung thi đa dạng

Diễn ra vào chiều ngày 1.8.2025, Lễ Bế mạc là điểm nhấn khép lại hành trình thi đấu đầy nỗ lực và đáng tự hào. Ban Tổ chức đã trao 169 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao tại Đại hội Khỏe và 195 giải thưởng tại Hội thi. Đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu cũng được biểu dương, tôn vinh vì những đóng góp nổi bật.

Ở bảng xếp hạng toàn đoàn, Công an TP.HCM xuất sắc giành vị trí Nhất, tiếp theo là Công an TP.Hà Nội và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02 lần lượt xếp Nhì và Ba. Những thành tích này là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, tinh thần quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ trong từng phần thi.

Sự kiện là dịp tôn vinh và lan tỏa hình ảnh những người chiến sĩ công an hội tụ đầy đủ năng lực nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức

Không chỉ dừng lại ở những con số, những tấm huy chương, ý nghĩa lớn nhất mà Đại hội và Hội thi lần này mang lại chính là sự cổ vũ, khích lệ toàn lực lượng tiếp tục rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao thể lực và tinh thần kỷ luật. Đây cũng là cách thiết thực để đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong toàn ngành, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng CAND đang không ngừng đổi mới, hiện đại hóa để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Với việc đồng hành cùng Đại hội Khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX và Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã góp phần tạo nên một kỳ Đại hội và Hội thi ý nghĩa nơi tôn vinh sức mạnh, bản lĩnh và tinh thần rèn luyện không ngừng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Bà Đào Bùi Kiều Linh - Phó giám đốc Ban Truyền thông và Thương hiệu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận hoa từ Ban tổ chức

Đại hội Khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" và Hội thi Điều lệnh - Quân sự - Võ thuật CAND đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn lực lượng. Đây không chỉ là nơi thi đấu mà còn là dịp tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ hội tụ đầy đủ năng lực nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, lan tỏa hình ảnh người công an bản lĩnh, tận tâm vì nhân dân. Khép lại một sự kiện với nhiều cảm xúc, niềm tin về thế hệ chiến sĩ công an trong thời kỳ mới - khỏe về thể chất, vững về ý chí, chuẩn mực về tác phong càng thêm mạnh mẽ trong lòng nhân dân và công chúng.