Công an tỉnh Phú Yên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, đã gắn huy hiệu, trao cờ và danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) cho tập thể Ban An ninh Phú Yên, tiền thân của Công an tỉnh Phú Yên ngày nay.

Bà Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, trao danh hiệu Anh hùng LLVTND cho tập thể Ban An ninh tỉnh Phú Yên ẢNH: MINH CHIẾN

Cũng trong chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh Phú Yên thông qua phim tài liệu "Ban An ninh Phú Yên - Huyền thoại về những anh hùng".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đánh giá cao những đóng góp của Công an tỉnh Phú Yên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự địa phương thời gian qua.

Theo ông Tuấn, lực lượng Công an tỉnh đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh, trật tự; lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

"Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và phát triển tỉnh nhà là vô cùng nặng nề. Tôi đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kế thừa và phát huy truyền thống của ngành, của đơn vị Anh hùng LLVTND; không ngừng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, nỗ lực rèn luyện, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", ông Tuấn nhấn mạnh.

Đại diện lực lượng Công an tỉnh Phú Yên, thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đồng thời, thiếu tướng Phan Thanh Tám khẳng định: toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần "Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân". Mục tiêu là xây dựng Công an tỉnh Phú Yên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc. Đến nay, toàn lực lượng có 11 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến; được trao tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 30 Huân chương Độc lập, 11 Huân chương Quân công.

Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên giúp đồng bào vùng lũ bắc lại cầu bị cuốn trôi năm 2017 ẢNH: CÔNG AN TỈNH PHÚ YÊN

Ngoài ra còn có 513 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Chiến công các hạng; 18 tập thể, cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVTND; 146 tập thể nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Hàng ngàn tập thể, cá nhân khác được tặng bằng khen của Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh.

Đặc biệt, ngày 5.6.2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 965/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Ban An ninh Phú Yên, ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng Công an tỉnh Phú Yên trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.