Lực lượng Công an TP.HCM có mặt trên mọi nẻo đường dịp lễ 30.4

Sáng 30.4, tại TP.HCM sẽ chính thức diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân. Sự kiện này diễn ra tại trục đường Lê Duẩn (Q.1), phía trước Hội trường Thống Nhất, bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút.

Công an TP.HCM đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động, sự kiện diễn ra trong dịp 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, các buổi luyện tập, sơ duyệt và tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước diễn ra từ ngày 18 đến 27.4 trên trục đường Lê Duẩn, với khung giờ từ 20 giờ đến 0 giờ hôm sau (các ngày 18, 22, 25.4) và buổi tổng duyệt từ 7 giờ đến 12 giờ ngày 27.4.

Lực lượng công an có mặt trên mọi nẻo đường, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Những ngày qua, 100% lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát PCCC, an ninh, các lực lượng thuộc Công an TP.HCM có mặt trên mọi nẻo đường ở khu vực diễn ra lễ kỷ niệm, đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân từ những ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm đến ngày sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính thức lễ 30.4.

Lực lượng được bố trí trực chiến tại các khu vực trọng yếu như lễ đài ở đường Lê Duẩn, công viên Bến Bạch Đằng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết lực lượng Công an TP.HCM quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho lễ kỷ niệm. Thời gian qua, thực hiện các kế hoạch, phương án, Công an TP.HCM đã bố trí lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động, sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.



Công an TP.HCM đã tổ chức lễ xuất quân với quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối lễ kỷ niệm.

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo, giữ vững, chưa để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Ngoài ra, Công an TP.HCM huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền đến từng ấp, khu phố, từng người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời cho lực lượng công an xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phức tạp tình hình làm ảnh hưởng đến lễ kỷ niệm và các chuỗi sự kiện.

Trong buổi lễ chính thức diễu binh, diễu hành sáng 30.4, lực lượng tham gia gồm 56 khối, trong đó có 12 khối công an, gồm: sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan cảnh sát nhân dân; sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ; sĩ quan không quân Công an nhân dân; nữ cảnh sát giao thông; sĩ quan Công an TP.HCM; sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; sĩ quan cảnh sát cơ động; nữ cảnh sát đặc nhiệm; chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu; bảo vệ an ninh trật tự cơ sơ; kỵ binh cảnh sát cơ động.

Dưới đây là hình ảnh của các khối diễu binh của các khối công an:

1. Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân

Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân đại diện cho lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các chiến sĩ đội mũ kê-pi có phù hiệu Công an nhân dân, mang găng tay trắng, súng ngắn bên hông, diễu hành với đội hình chỉnh tề, thể hiện tinh thần chính quy, kỷ luật và bản lĩnh vững vàng ẢNH: NHẬT THỊNH

2. Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân

Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân đại diện cho lực lượng thực thi pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự toàn quốc. Các sĩ quan mặc quân phục xanh rêu truyền thống, đội mũ kê-pi viền đỏ có gắn Quốc huy, mang găng tay trắng, dây biểu trưng màu vàng và thắt lưng da nâu ẢNH: NHẬT THỊNH

3. Khối sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ

Khối nam cảnh sát phòng cháy chữa cháy mặc trang phục chữa cháy chuyên dụng màu xanh navy, nổi bật với dải phản quang màu xám xanh, đội mũ bảo hiểm đỏ gắn kính chắn. Các chiến sĩ diễu hành đều bước, thể hiện tinh thần kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân trước mọi hiểm họa cháy nổ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

4. Khối sĩ quan không quân Công an nhân dân

Khối nam sĩ quan không quân Công an nhân dân đại diện cho lực lượng làm nhiệm vụ bay tuần tra, trinh sát, cơ động chiến đấu trong bảo vệ an ninh quốc gia. Các sĩ quan mặc lễ phục, đội mũ kê-pi viền xanh da trời đặc trưng của lực lượng không quân, mang găng tay trắng, diễu hành trang nghiêm, khí thế ẢNH: ĐỘC LẬP

5. Khối nữ cảnh sát giao thông

Khối nữ cảnh sát giao thông mặc lễ phục vàng kem đặc trưng, đội mũ kê-pi viền đỏ, mang găng tay trắng và thắt lưng da nâu, diễu hành trang nghiêm và đồng bộ. Họ đại diện cho hình ảnh người nữ chiến sĩ công an duyên dáng, bản lĩnh và kỷ luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ẢNH: ĐỘC LẬP

6. Khối sĩ quan Công an TP.HCM

Khối nam sĩ quan Công an TP.HCM đại diện cho lực lượng chính quy làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại đô thị đặc biệt phía nam. Các sĩ quan mặc lễ phục màu trắng ngà, đội mũ kê-pi trắng, mang găng tay trắng, đeo dây biểu trưng và súng ngắn. Đội hình diễu hành nghiêm trang, đều bước, thể hiện tinh thần chính quy, kỷ luật và uy nghiêm của lực lượng công an tại thành phố đầu tàu cả nước ẢNH: NHẬT THỊNH

7. Khối sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Khối nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc mặc quân phục Công an nhân dân chỉnh tề, đội mũ beret xanh dương - biểu tượng của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Trên tay áo đeo phù hiệu Liên Hiệp Quốc ẢNH: NGỌC DƯƠNG

8. Khối sĩ quan cảnh sát cơ động

Khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động mặc quân phục xanh rêu, đội mũ lưỡi trai, mang áo giáp chiến thuật và găng tay trắng, trang bị súng ẢNH: NHẬT THỊNH

9. Khối nữ cảnh sát đặc nhiệm

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm mặc quân phục ngụy trang kỹ thuật số màu xanh rêu, đội mũ bảo hiểm đen gắn bộ đàm, đeo áo giáp mềm và trang bị súng tiểu liên MP5. Các chiến sĩ diễu hành chỉnh tề, thể hiện bản lĩnh tinh nhuệ, chính quy và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như chống khủng bố, giải cứu con tin, bảo vệ an ninh quốc gia ẢNH: NGỌC DƯƠNG

10. Khối chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu mặc trang phục chiến đấu màu xanh rêu đậm, mang găng tay trắng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

11. Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại diện cho lực lượng mà chính quyền địa phương thành lập để hỗ trợ trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ẢNH: NHẬT THỊNH

12. Khối cảnh sát cơ động kỵ binh

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh mặc lễ phục màu xanh ô liu đậm viền đỏ, đội mũ kê-pi, đeo huân chương và dây trang trí vàng. Các chiến sĩ diễu hành uy nghi trên ngựa nghiệp vụ trang bị yên cương đồng bộ in chữ "POLICE" ẢNH: NHẬT THỊNH

Xe chỉ huy và tổ công an kỳ toàn lực lượng mở đầu đội hình diễu binh của Công an nhân dân. Trên xe mui trần, sĩ quan chỉ huy trong lễ phục trắng thực hiện nghi thức chào lễ đài và dẫn đầu đội hình diễu binh. Ngay phía sau, tổ kỳ toàn gồm ba chiến sĩ tiêu biểu mang cờ truyền thống của lực lượng Công an nhân dân ẢNH: NHẬT THỊNH