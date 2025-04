Công an TP.HCM bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối dịp lễ 30.4

Công an TP.HCM vừa tổ chức lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự lễ 30.4 kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Dự lễ xuất quân có ông Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; lãnh đạo các sở ban ngành TP.HCM, lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an...

Lễ xuất quân nhằm thể hiện quyết tâm và khí thế cao nhất trong công tác bảo vệ tuyết đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa - xã hội nhân dịp lễ 30.4 kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu, lực lượng Công an TP.HCM hứa quyết tâm phát huy bản lĩnh, trí tuệ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất ẢNH: CTV

Phát biểu tại lễ xuất quân, trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của lānh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP.HCM về bảo đảm an ninh trật tự kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Công an TP.HCM tập trung lānh đạo, chỉ đạo các mặt công tác nhằm đảm bảo an ninh, an toàn các chuỗi sự kiện và 50 năm đất nước thống nhất. Trong đó đã ban hành, triển khai nhiều kế hoạch, phương án và thông báo đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các tình huống phức tạp liên quan lễ kỷ niệm.

Công an TP.HCM đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền đến từng ấp, khu phố, từng người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời cho lực lượng công an xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phức tạp tình hình ảnh hưởng đến lễ kỷ niệm và các chuỗi sự kiện.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải tặng hoa các lực lượng ẢNH: CTV

Theo trung tướng Lê Hồng Nam, tình hình an ninh chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo, được người dân TP.HCM, du khách quốc tế đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và nâng cao vị thế, hình ảnh lực lượng Công an TP.HCM trong triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự lễ kỷ niệm.



"Lực lượng Công an TP.HCM hứa quyết tâm phát huy bản lĩnh, trí tuệ của đơn vị 2 lần được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - hoàn thành nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối lễ kỷ niệm", trung tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh.

Các cán bộ, chiến sĩ và phương tiện tham gia buổi lễ xuất quân ẢNH: CTV

Phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng đánh giá cao, biểu dương những thành tích, kết quả bước đầu, sự chủ động, nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng Công an TP.HCM trong triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động kỷ niệm thời gian qua cũng như trong tổ chức lễ xuất quân hôm nay.

Toàn lực lượng Công an TP.HCM sẵn sàng tác chiến cao nhất

Đồng thời, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và Công an TP.HCM tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Quán triệt toàn thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ thành công lễ kỷ niệm.

"Lễ xuất quân hôm nay là dấu mốc, thời điểm toàn lực lượng Công an TP.HCM và công an các đơn vị, địa phương, các lực lượng có liên quan bước vào trạng thái sẵn sàng tác chiến cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự lễ kỷ niệm", Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu lực lượng Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung rà soát, kiểm đếm toàn bộ các nhiệm vụ được giao, kịp thời bổ sung, điều chỉnh các kế hoạch, phương án cho phù hợp với tinh thần, nhất là phương án xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ cư trú, vũ khí, vật liệu nổ… làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng, Trưởng Tiểu ban an ninh, trật tự phát biểu tại lễ xuất quân ẢNH: CTV

"Rà soát, triển khai thực hiện tốt phương án phân luồng, phân tuyến, điều tiết, hướng dẫn giao thông từ xa và sắp xếp phương tiện, không để ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến quá trình tổ chức lễ kỷ niệm. Bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lễ kỷ niệm tại các địa điểm theo đúng phương án đã được phê duyệt, tạo thế trận liên hoàn, khép kín, chặt chẽ, nhiều tầng, lớp trong công tác bảo vệ…", trung tướng Phạm Thế Tùng chỉ đạo.

Phát huy những thành tích đạt được và truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an TP.HCM thời gian qua, trung tướng Phạm Thế Tùng tin tưởng sâu sắc rằng các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM cùng với các lực lượng liên quan sẽ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Các lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm Công an TP.HCM tại lễ xuất quân ẢNH: CTV

Phát biểu động viên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM trong công tác chuẩn bị, triển khai phương án bảo vệ lễ 30.4.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy các lực lượng cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh trật tự, an toàn giao thông, không để phát sinh tình huống phức tạp, góp phần giữ vững ổn định, tạo môi trường an toàn cho người dân.