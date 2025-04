Hùng hậu 13 khối công an diễu binh 30.4 ở TP.HCM

Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước diễn ra tại khu vực trung tâm TP.HCM, trên đường Lê Duẩn, đoạn trước Hội trường Thống Nhất, Q.1. Hơn 10.000 người thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đại diện các tầng lớp nhân dân tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn, trước Dinh Độc Lập (Q.1) để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt cấp nhà nước ngày 27.4 (từ 7 - 12 giờ).

Sau khi các khối quân đội kết thúc là phần diễu binh của khối công an, dẫn đầu là xe chỉ huy và tổ công an kỳ toàn lực lượng công an nhân dân.

Danh sách 13 khối công an xuất hiện trong sơ duyệt diễu binh 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025):

Xe chỉ huy và tổ công an kỳ toàn lực lượng công an nhân dân Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân Khối nữ cảnh sát giao thông Khối nam sĩ quan không quân công an nhân dân Khối nam sĩ quan Công an TP.HCM Khối nam cảnh sát phòng cháy chữa cháy Khối nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liệp Hiệp Quốc Khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm Khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở Khối cảnh sát cơ động kỵ binh.

Hình ảnh các khối công an diễu binh 30.4 ở TP.HCM

Xe mui trần VF9 chỉ huy và tổ công an kỳ toàn lực lượng công an nhân dân dẫn đầu khối công an tiến vào lễ đài ẢNH: NHẬT THỊNH

Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân ẢNH: NHẬT THỊNH

Khối cảnh sát cơ động kỵ binh NHẬT THỊNH

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối nam sĩ quan Công an TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Liệp Hiệp Quốc. Phía sau là khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động ẢNH: ĐỘC LẬP

Khối nam sĩ quan cảnh sát nhân dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khối nữ cảnh sát giao thông. Phía sau là khối nam sĩ quan không quân công an nhân dân ẢNH: ĐỘC LẬP

Khối nam cảnh sát phòng cháy chữa cháy ẢNH: NHẬT THỊNH

Khối nam sĩ quan không quân công an nhân dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các khối công an tiến vào lễ đài ẢNH: ĐỘC LẬP

Khối nam chiến sĩ cảnh sát cơ động NHẬT THỊNH