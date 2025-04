Công an TP.HCM trực 100% đảm bảo an ninh cho người dân, du khách vui lễ 30.4

Ngày 24.4, Công an TP.HCM cho biết, toàn lực lượng đang duy trì chế độ trực chiến 100% quân số, sẵn sàng về mọi mặt nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách trong dịp lễ 30.4 và 1.5, đặc biệt là các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).

Những ngày qua, toàn bộ lực lượng Công an TP.HCM có mặt tại khắp các tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông trong những ngày tổng hợp luyện diễu binh mừng 50 năm đất nước thống nhất

Những ngày qua, ở TP.HCM, toàn bộ lực lượng công an, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát PCCC... có mặt tại khắp các tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, hướng dẫn người dân trong những ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, 13.000 người diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn, bắn pháo hoa hơn 30 điểm, bắn 21 quả đại bác, trình diễn drone... và nhiều sự kiện trọng điểm khác

Công an TP.HCM cho biết đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phòng ngừa và xử lý các loại tội phạm như móc túi, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng... nhằm đảm bảo môi trường an toàn, văn minh trong suốt thời gian lễ.

Sau 2 đợt hợp luyện ngày 18.4 và ngày 22.4, các lực lượng sẽ sơ duyệt ngày 25.4 (từ 20 giờ - 23 giờ) và tổng duyệt ngày 27.4 (từ 7 giờ - 12 giờ), trên đường Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC được bố trí trực chiến tại các khu vực trọng yếu như lễ đài đường Lê Duẩn, công viên bến Bạch Đằng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lực lượng Công an TP.HCM sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân

Các cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM có mặt trên mọi nẻo đường ở khu vực diễn ra lễ kỷ niệm, đặc biệt là trong những ngày tổng hợp luyện diễu binh diễu hành.

Với lòng tự hào và niềm vinh dự lớn lao khi được tham gia nhiệm vụ đặc biệt này, tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công an TP.HCM đã bố trí trực chiến tại các khu vực trọng yếu như lễ đài đường Lê Duẩn, công viên bến Bạch Đằng, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân

Đặc biệt, với quyết tâm cao nhất, Công an TP.HCM khẳng định công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa lớn và tạo điều kiện để người dân, du khách an tâm vui lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.