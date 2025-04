Người dân đổ về trung tâm TP.HCM, chọn chỗ 'xịn' để xem hợp luyện diễu binh

Dự kiến, TP.HCM sẽ tổ chức sơ duyệt diễu binh vào tối 25.4 và tổng duyệt cấp Nhà nước vào sáng 27.4. Lễ diễu binh, diễu hành chính thức sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 sáng 30.4, trên trục đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống Nhất (Q.1).

Đây là sự kiện cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP.HCM phối hợp tổ chức. Trong đó, TP.HCM là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ VH-TT-DL cùng các cơ quan liên quan để triển khai các hoạt động cụ thể.

Phần diễu binh gồm 36 khối thuộc lực lượng vũ trang và công an, do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đảm nhiệm. Sau đó là phần diễu hành do TP.HCM phụ trách, với 12 khối đại diện các tầng lớp nhân dân, quy tụ khoảng 13.050 người tham gia.