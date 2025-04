TP.HCM: 21 giờ tối nay, hợp luyện diễu binh 30.4 đợt 2 trên đường Lê Duẩn

Hơn 10.000 người hợp luyện diễu binh, diễu hành trên đường Lê Duẩn

Theo kế hoạch, hơn 10.000 người thuộc các khối lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các khối đại diện cho tầng lớp nhân dân sẽ tập trung ở TP.HCM để tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành từ 21 giờ ngày 22.4 - 0 giờ ngày 23.4. Đoàn sẽ di chuyển trên đường Lê Duẩn, phía trước Dinh Độc Lập (Q.1).

Tuy nhiên, dự kiến thời gian thực tế cũng sẽ chênh lệnh, có thể diễn ra sớm hơn như ngày 18.4 vào khoảng 20 giờ trên trục đường Lê Duẩn. Cho nên, người dân nên lên kế hoạch đi sớm để tránh kẹt xe, tìm chỗ xem thuận lợi...

Khối nữ CSGT tập luyện diễu binh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau đợt tổng hợp luyện này, các lực lượng sẽ sơ duyệt ngày 25.4 và tổng duyệt cấp nhà nước ngày 27.4 trên đường Lê Duẩn.

Lễ diễu binh, diễu hành chính thức vào 6 giờ 30 sáng 30.4, đoàn sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh khiêm và di chuyển theo đường Lê Duẩn, ngang qua lễ đài chính phía trước Dinh Độc Lập. Khi kết thúc, đoàn sẽ chia thành 4 hướng và di chuyển về vị trí tập kết.

Lễ diễu binh, diễu hành ngày 30.4 sắp tới với sự tham gia của 4 khối nghị trượng, 36 khối diễu binh, 12 khối diễu hành và quân đội Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Ngoài ra, tối 30.4 (từ 19 giờ - 19 giờ 25) có chương trình diễu hành kỵ binh do Bộ Công an đảm nhiệm. Tuyến diễu hành và biểu diễn kỵ binh dự kiến diễn ra trên đường Nguyễn Huệ từ hướng đường Tôn Đức Thắng - đài phun nước hoa sen (giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi) - Nguyễn Huệ di chuyển trở lại đường Tôn Đức Thắng.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thông báo về việc cấm đường và hạn chế lưu thông trên một số tuyến đường trung tâm TP.HCM đến ngày 30.4.

Theo đó, chương trình hợp luyện lần 2 hôm nay, TP.HCM cấm tất cả xe đi lại, dừng đỗ từ 17 giờ 30 chiều 22.4 đến 1 giờ sáng 23.4.