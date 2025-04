Lễ 30.4 ở TP.HCM: Gợi ý điểm gửi xe gần khu vực lễ diễu binh

Đúng 6 giờ 30 ngày mai 30.4, các khối diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn, di chuyển theo đường Lê Duẩn, ngang qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Khi kết thúc, đoàn chia thành 4 hướng và di chuyển về vị trí tập kết.

Để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông. CSGT Công an TP.HCM thông tin, khác với các buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt trước đó. Ngày mai, lực lượng chức năng sẽ cấm tuyệt đối người đi bộ và xe vào hơn 20 tuyến đường trung tâm để phục vụ đoàn diễu binh, diễu hành. Chỉ có lực lượng thực thi nhiệm vụ, các đại biểu có thẻ tham gia chương trình, xe phù hiệu… mới được vào khu vực cấm.

Thời gian cấm xe và người di chuyển vào khu vực hạn chế từ 3 giờ - 12 giờ ngày 30.4, cụ thể:

- Cầu Ba Son, hướng từ TP.Thủ Đức sang Q.1 (bắt đầu từ ngã ba đường D6 + R12).

- Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn giáp đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Hữu Cảnh).

- Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn giáp đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Lê Duẩn).

- Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường Lê Duẩn đến điểm quay đầu trước 37 đường Tôn Đức Thắng).

- Đường Mạc Đĩnh Chi (đoạn từ đường Trần Cao Vân đến đường Nguyễn Du).

- Đường Hai Bà Trưng (đoạn từ giáp đường Trần Cao Vân đến giáp đường Lý Tự Trọng).

- Đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ giáp vòng xoay Hồ Con Rùa đến nhà thờ Đức Bà).

- Đường Pasteur (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng).

- Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng).

- Đường Trương Định (đoạn từ giáp đường Võ Văn Tần đến giáp đường Lý Tự Trọng).

- Đường Nguyễn Du (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp đường Cách mạng Tháng Tám).

- Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đến giáp đường Cách Mạng Tháng Tám).

Lộ trình thay thế, mời bạn đọc tham khảo tại đây.

Sáng 30.4, dự kiến lượng người đổ về trung tâm TP.HCM xem diễu binh rất đông. CSGT khuyến cáo người dân cần nắm các tuyến đường cấm xe để điều chỉnh lộ trình di chuyển và địa điểm gửi xe phù hợp ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Gợi ý điểm gửi xe cách khu vực diễu binh khoảng 1 km

Tuy nhiên, từ thực tế các buổi luyện tập trước đó, người dân vẫn chưa nắm được lịch cấm người, xe mà chọn ngồi ở các tuyến đường bị cô lập, hạn chế. Theo khảo sát của PV Thanh Niên, thời gian cấm người và xe ở các tuyến đường xung quanh Dinh Độc Lập như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn… sẽ sớm hơn dự kiến.

Bên cạnh đó, nhiều người đến trung tâm TP.HCM xem diễu binh, diễu hành vẫn gặp khó khăn trong việc tìm chỗ giữ xe. Thanh Niên gợi ý một số điểm gửi xe cách khu vực diễn ra lễ diễu binh khoảng 1 km, giúp người dân dễ hơn cho việc đi bộ đến các tuyến đường mà đoàn diễu binh đi qua như sau:

- Nhà văn hóa Thanh Niên (33 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1).

- Trường cao đẳng Cao Thắng 65 Huỳnh Thúc Kháng, Q.1).

- Vincom Center Đồng Khởi (72 Lê Thánh Tôn, Q.1).

- Trung tâm Thể dục thể thao Hoa Lư (2 Đinh Tiên Hoàng, Q.1).

- Thảo Cầm Viên Sài Gòn (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1).

- Công viên 23 Tháng 9 (ở Phạm Ngũ Lão, Q.1).

- Takashimaya - Saigon Centre (65 Lê Lợi, Q.1).

- Diamond Plaza (34 Lê Duẩn, Q.1).

- 43 Phạm Ngọc Thạch, Q.3 (cách vị trí tập kết của đoàn diễu binh ở công viên Lê Văn Tám hơn 600 mét).

- Công viên Tao Đàn (Trương Định, Q.1).

Ngoài ra, còn nhiều điểm gửi xe nhỏ lẻ khác, người dân nên hỏi kỹ giá dịch vụ trước khi gửi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, lễ 30.4, lượng người đổ về trung tâm thành phố để xem lễ diễu binh, bắn pháo hoa rất đông. Người dân nên đi xe công nghệ hoặc các phương tiện công cộng như metro, xe buýt và ưu tiên đi bộ để giảm tải áp lực giao thông.