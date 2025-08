Sáng 5.8, Công an TP.HCM tổ chức các hoạt động thể thao thiết thực lập thành tích tiến tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Sôi nổi Hội thao Công an TP.HCM chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hằng năm, Công an TP.HCM luôn duy trì đẩy mạnh các hoạt động phong trào thể dục, thể thao ngày càng sâu rộng từ cấp cơ sở đến Cụm thi đua và trong toàn Công an TP.HCM. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ tự giác tập luyện thường xuyên các môn thể thao yêu thích để rèn luyện và nâng cao sức khỏe, thể lực nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an TP.HCM.

Hội thao năm nay có 7 môn, gồm: nhảy bao bố, kéo co, chạy 100 m, nhảy xa, bóng chuyền hơi nữ, bóng bàn, pickleball, quy tụ gần 1.500 vận động viên đến từ 26 đội.

Hội thao nhằm mục đích tạo không khí vui tươi, phấn khởi cũng như tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện sức khỏe phục vụ tốt yêu cầu công tác và tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động phong trào thể dục, thể thao từ cấp cơ sở đến toàn lực lượng Công an TP.HCM.

Sôi nổi tranh tài ở bộ môn bóng chuyền hơi ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Qua đó nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị địa phương; tạo khí thế thi đua sôi nổi, vui tươi cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an TP.HCM nói chung, từng đơn vị nói riêng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.