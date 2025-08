Ngày 4.8, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Tây Nam (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM vừa làm rõ về vụ việc tài xế taxi trình báo bị nhóm 3 người khách siết cổ, cướp xe.

Công an TP.HCM vạch trần tài xế hoang báo bị siết cổ, cướp xe ẢNH: CACC

Thông tin ban đầu, 2 giờ 40 sáng 3.8, ông N.T.T (45 tuổi, ở Hóc Môn, hành nghề tài xế taxi) đến Công an phường Tây Nam trình báo bị cướp.

Theo ông T., rạng sáng 3.8, ông chạy taxi chở nhóm 3 người khách, lưu thông trên đường DT744, hướng từ phường Phú An đến phường Tây Nam. Khi còn cách trụ sở UBND phường Tây Nam khoảng 2 km thì nhóm khách dùng dây siết cổ ông T., rồi cướp ô tô.

Nhận tin báo, Công an phường Tây Nam phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, tìm nhân chứng.

Quá trình điều tra, công an nhận thấy ông T. có biểu hiện nghi vấn, lời khai gian dối nên đã tập trung đấu tranh. Sau đó, ông T. thừa nhận là hoang báo bị cướp.

Công an xác định, những người khách đi xe của ông T. không có biểu hiện hay hành vi đe dọa, gây áp lực cho tài xế. Ông T. cho hay do áp lực cuộc sống, tinh thần và tâm lý không ổn định; mục đích của ông trình báo cướp xe là để gây sự chú ý.

Hiện Công an phường Tây Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý ông T. về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.