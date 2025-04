Ngày 3.4, Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) ra quyết định xử phạt hành chính đối với L.D.Đ.H (24 tuổi, quê Bình Dương) vì báo thông tin giả bị cướp giật.

Níu kéo người yêu, nam thanh niên hoang báo bị cướp giật ẢNH: CTV

Khoảng 18 giờ ngày 2.4, H. đến công an phường trình báo về việc đang đi bộ trước cổng bến xe buýt giao lộ Lê Lai - Nguyễn Trãi (P.Phạm Ngũ Lão) thì bị người lạ chạy xe máy áp sát, cướp giật điện thoại di động cùng CCCD, giấy phép lái xe.

Tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh. Công an đưa H. đến nơi được cho là hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực.

Quá trình rà soát dữ liệu camera, công an không phát hiện tình huống cướp giật tài sản nào. Nhận thấy nhiều điểm bất hợp lý, lực lượng chức năng tiếp tục trích xuất hình ảnh tại các khu vực lân cận.

Khi nhận được thông báo không tìm thấy hình ảnh nào trùng khớp với lời khai, H. vẫn khẳng định chắc chắn bị cướp và giữ nguyên lời khai ban đầu.

Nhận thấy lời khai của H. và tài liệu thu thập có nhiều điểm bất hợp lý, công an kiên trì đấu tranh thì H. thừa nhận hoang báo tin cướp giật.

Nguyên nhân mà H. báo tin cướp giật giả là do bị người yêu chia tay, H. muốn gây sự chú ý, mong người yêu lo lắng, quan tâm và quay lại với H. Đồng thời, H. khai khi từ Bình Dương lên TP.HCM chơi với bạn gái, hết tiền nên đã mang điện thoại đi cầm cố, giá 1,5 triệu đồng.

Công an P.Phạm Ngũ Lão đã lập hồ sơ vụ việc và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H. về hành vi báo thông tin giả. Với hành vi này, H. sẽ bị phạt tiền 3 triệu đồng.