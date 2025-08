Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm

Ngày 1.8, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Đây là hoạt động quan trọng chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM phát lệnh ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm ẢNH: CACC

Tại buổi lễ, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết cao điểm trấn áp tội phạm được triển khai từ ngày 10.7 đến 15.9. Chỉ trong 20 ngày đầu, lực lượng Công an TP.HCM đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM lần thứ nhất, tạo khí thế mới cho toàn lực lượng bước vào giai đoạn hành động quyết liệt.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, toàn lực lượng phải nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị cần phát hiện, triệt phá tội phạm ngay khi mới manh nha, quản lý chặt cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện, lễ hội, khu vực trọng điểm.

Bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Công an TP.HCM đề ra trong đợt cao điểm gồm:

Thứ nhất, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ để bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thứ hai, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án, triệt phá băng nhóm tội phạm, điểm nóng về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, môi trường.

Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, cấp tài khoản định danh điện tử, ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm.

Thứ tư, siết chặt an toàn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, ngăn chặn đua xe trái phép; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn PCCC tại các khu dân cư có nguy cơ cao như nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ nhiều tầng.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1.7.2025, TP.HCM với diện tích mở rộng sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đang đối mặt với nhiều thách thức về quản trị đô thị và an ninh trật tự. Trong bối cảnh đó, cao điểm trấn áp tội phạm không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ cấp thiết mà còn là bước đi quyết đoán trong quá trình đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động phát triển. Mọi cấp, mọi ngành cần phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM, xây dựng thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở.

Đại diện lực lượng nhận nhiệm vụ tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, khẳng định toàn thể cán bộ, chiến sĩ sẽ thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM, tổ chức tấn công quyết liệt, đồng bộ, xử lý nghiêm các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn thành phố.

Ngay sau khi trung tướng Mai Hoàng phát lệnh, lực lượng Công an TP.HCM đã tổng lực ra quân, tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, thể hiện khí thế và quyết tâm mạnh mẽ trong việc tấn công, trấn áp tội phạm.

Giám đốc Công an TP.HCM tặng hoa động viên các chiến sĩ ẢNH: NGUYỄN ANH

Lực lượng PCCC và CNCH tại buổi lễ ẢNH: NGUYỄN ANH

Các lực lượng chức năng tại lễ ra quân ẢNH: NGUYỄN ANH

Chiến sĩ cảnh sát cơ động tại buổi lễ ẢNH: NGUYỄN ANH

Khí thế lễ ra quân của Công an TP.HCM cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ẢNH: NGUYỄN ANH

Khí thế lễ ra quân của Công an TP.HCM cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an phường Hiệp Bình làm lễ ra quân ẢNH: CACC