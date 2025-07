Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM thăm các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025), Công an TP.HCM thành lập 11 đoàn công tác do trung tướng Mai Hoàng, đại diện Ban giám đốc làm trưởng đoàn đi thăm, tặng quà đến đại diện 36 trường hợp cán bộ, nguyên cán bộ thuộc Công an TP.HCM là thương binh, liệt sĩ.

Đây là hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa dịp 27.7 hằng năm của Công an TP.HCM, thể hiện sự quan tâm của Ban giám đốc Công an TP.HCM đối với cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh trong quá trình công tác "Vì an ninh Tổ quốc". Qua đó góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ giữ gìn truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc.

Trung tướng Mai Hoàng thăm hỏi và tặng quà ông Trần Văn Dũng ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Ngày 24.7, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM dẫn đầu đoàn đến thăm các gia đình chính sách tiêu biểu, gồm: ông Phạm Ngọc Ân (94 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa; bà Bùi Ngọc Ánh (69 tuổi), người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; ông Trần Văn Dũng (69 tuổi) và ông Phạm Văn Tân (64 tuổi), đều là thương binh hạng 1/4.

Tại các nơi đến thăm, trung tướng Mai Hoàng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công.

Trung tướng Mai Hoàng cùng các thành viên đoàn công tác tặng quà và thăm hỏi ông Phạm Ngọc Ân ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Trung tướng Mai Hoàng khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân và các thế hệ hôm nay mãi mãi ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Trung tướng Mai Hoàng đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phát huy trách nhiệm, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách. Trung tướng nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Trao bằng Tổ quốc ghi công đến thân nhân liệt sĩ Phan Tấn Tài

Chiều cùng ngày, tại trụ sở UBND phường Bình Phú, Công an TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu, trao và an vị bằng "Tổ quốc ghi công" đối với liệt sĩ đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.6 (cũ), hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vào tối 2.8.2021.

Khi tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách, đại úy Tài phát hiện một thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm quy định. Trong quá trình yêu cầu kiểm tra, đối tượng bất ngờ bỏ chạy nên đại úy Tài truy đuổi và trong lúc áp sát đã xảy ra va chạm khiến anh bị tai nạn và hy sinh. Quá trình công tác, anh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Ghi nhận sự hy sinh anh dũng của đại úy Tài, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 934 cấp bằng "Tổ quốc ghi công" cho anh và 32 Liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các tỉnh, thành phố.

Gia đình liệt sĩ Phan Tấn Tài xúc động đón nhận bằng Tổ quốc ghi công ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó giám đốc Công an TP.HCM không giấu được sự xúc động. Đứng trước di ảnh của liệt sĩ Phan Tấn Tài, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp chia sẻ, dù đất nước ta đã hòa bình nhưng vẫn còn biết bao cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vẫn ngày đêm lặng thầm chiến đấu, tiếp tục hy sinh xương máu để mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

"Sự hy sinh của đồng chí Phan Tấn Tài chính là một trong rất nhiều những tấm gương sáng của ngành công an, vì bình yên của Tổ quốc, nhân dân mà không quản ngại khó khăn, gian nan. Sẵn sàng hy sinh xương máu và tính mạng. Với Công an TP.HCM, sự ra đi của đồng chí trong quá trình công tác là một sự mất mát to lớn", thiếu tướng Tạ Văn Đẹp bày tỏ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM và đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng con gái liệt sĩ Huỳnh Văn Bánh (nguyên Trưởng ban ANT4). ẢNH: CÔNG AN TP.HCM

Cùng ngày, đoàn công tác do đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà 13 gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ lực lượng An ninh T4 tại cụm Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ).

Trong đó, có các gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Cứng, Trần Văn Một, Nguyễn Văn Lem, Võ Văn Cấp, Võ Văn Thanh, Hồ Văn Thành; các Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Góp, Phạm Thị Chính (vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Bánh - nguyên Trưởng ban An ninh T4), Phạm Thị Tư, Nguyễn Thị À, Võ Thị Xe, Nguyễn Thị Lê, Huỳnh Thị Mạng.

Phát biểu tại buổi thăm hỏi, đại tá Trần Hồng Minh nhấn mạnh: "Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, xem việc chăm lo các gia đình chính sách là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng. Qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc trong từng cán bộ chiến sĩ".