Công an TP.HCM 'gõ cửa từng nhà' tháo lồng sắt và trấn áp tội phạm

Ngày 19.7, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM phối hợp công an 3 phường Nhiêu Lộc, Xuân Hòa, Bàn Cờ (địa bàn quận 3 cũ) đồng loạt "đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà" vận động người dân tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp', mở lối thoát nạn thứ hai.

Gõ cửa từng nhà vận động tháo dỡ "chuồng cọp"

Trong buổi sáng, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - PC07 Công an TP.HCM) đã đến từng căn hộ tại các chung cư 13C Kỳ Đồng, 56 Nguyễn Thông (cùng phường Nhiêu Lộc), Nguyễn Thiện Thuật, 5 Cao Thắng (cùng phường Bàn Cờ), 30 Ngô Thời Nhiệm (phường Xuân Hòa)... để phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền PCCC.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đến từng căn hộ tuyên truyền về PCCC ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Qua kiểm tra, tổ công tác đã vận động, trực tiếp hỗ trợ người dân cắt dỡ lồng sắt, mở lối thoát nạn thứ hai.

Bà Như Hoa tổ trưởng khu phố 1, phường Nhiêu Lộc, cho hay chung cư 13C Kỳ Đồng hiện có 48 căn hộ, với số lượng lấp đầy 100% hộ dân.

"Thời gian qua, khu phố 1 nói chung và cư dân tại chung cư 13C Kỳ Đồng nói riêng, được chính quyền địa phương hỗ trợ, tuyên truyền kỹ năng thoát nạn, kiến thức về PCCC, vận động tháo dỡ lồng sắt. Khi được vận động, đa số người dân đồng tình, bước đầu đạt được những kết quả nhất định", bà Hoa chia sẻ.

Cùng thời điểm, Phòng PC07 cũng phối hợp UBND và công an 12 phường (trên địa bàn TP.Thủ Đức cũ) tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, vận động tháo dỡ "chuồng cọp" mở lối thoát nạn.

Sau buổi lễ, tổ công tác Phòng PC07 cùng UBND phường Phước Long đến kiểm tra công tác PCCC tại chung cư Phước Long B. Chung cư này được xây dựng năm 1999, hiện có 64 hộ dân sinh sống. Tại đây, đoàn kiểm tra đã vận động 10 hộ dân tháo dỡ “chuồng cộp” ngoài ban công. Phòng PC07 đã phát 250 tờ rơi tuyên truyền an toàn PCCC tới người dân, hướng dẫn trực tiếp người dân sử dụng thiết bị PCCC, cách thoát nạn khi có sự cố xảy ra.

Tại buổi lễ, UBND phường Phước Long và Phòng PC07 đã trao tặng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc cho các hộ dân đang sinh sống tại chung cư Phước Long B.

Đại diện Phòng PC07 cho biết, thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại về người, tài sản. Đặc biệt, vụ cháy tại cư xá Độc Lập làm 8 người tử vong là hồi chuông cảnh tỉnh cho an toàn PCCC tại các cư xá, chung cư cũ. Thực trạng người dân tự ý bắt thêm lồng sắt, mái che ngoài ban công các chung cư là cực kỳ nguy hiểm. Khi xảy ra sự cố cháy, nổ thì không còn lối thoát hiểm an toàn.

Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Bên cạnh công tác tuyên truyền về PCCC, sáng 19.7, Công an phường Nhiêu Lộc cũng ra quân cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm - nhân kỉ niệm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và chào mừng ngày lễ Quốc khánh.

Tổ công tác bóc dỡ quảng cáo trái phép ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đại diện Công an phường Nhiêu Lộc cho biết, đợt cao điểm này chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 10.7 - 20.7, thực hiện công tác chuẩn bị, rà soát, lên danh sách các tụ điểm, đối tượng và lên kế hoạch triệt phá. Giai đoạn 2 từ ngày 20.7 - 5.9, lực lượng công an tổng lực triệt phá các loại tội phạm.

Sau buổi lễ, các tổ công tác phường Nhiêu Lộc bốc dỡ nhiều quảng cáo trái phép, dùng loa tuyên truyền người dân về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Trong đợt cao điểm, Công an phường Nhiêu Lộc đã phá 3 vụ án hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các vụ án này đều được công an triệt phá thần tốc, chỉ sau vài giờ gây án. Qua đó, khởi tố 3 đối tượng, đồng thời thu hồi tang vật, trao trả tài sản cho nạn nhân.

Ngoài ra, Công an phường Nhiêu Lộc cũng bố trí 5 tổ công tác tuần tra khép kín địa bàn và xử lý nhanh các vụ việc do tổ 363 Công an TP.HCM bàn giao.

Dưới đây là một số hình ảnh các tổ công tác tuyên truyền PCCC và ra quân tấn công trấn áp tội phạm mà PV Thanh Niên ghi nhận trong ngày 19.7:

Được Công an TP.HCM vận động, đa số người dân đã chủ động tháo dỡ lồng sắt ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền PCCC đã được phát cho người dân tại các phường Nhiêu Lộc, Bàn Cờ, Xuân Hòa (quận 3 cũ) ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nội dung trên tờ rơi hướng dẫn người dân cách đề phòng cháy nổ, kỹ năng thoát nạn và cài đặt ứng dụng Help 114 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Cảnh sát PCCC gõ cửa từng nhà dân vận động mở lối thoát nạn thứ 2 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Một hộ dân ở chung cư 13C Kỳ Đồng còn tình trạng lồng sắt, được cảnh sát hướng dẫn tháo dỡ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an phường Xuân Hòa đến nhà dân phát tờ rơi tuyên truyền về PCCC và thông tin cao điểm trấn áp tội phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tổ công tác phường Xuân Hòa bóc dỡ quảng cáo trái phép ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an phường Nhiêu Lộc ra quân tấn công trấn áp tội phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH