Hải Phòng: Hàng trăm lồng sắt, 'chuồng cọp' vẫn chênh vênh tại các chung cư cao tầng

Khoảng 500 lồng sắt, "chuồng cọp" chưa được tháo dỡ

Để đảm bảo an toàn PCCC, ngày 11.5.2023, Văn phòng UBND TP.Hải Phòng ra Thông báo 333/TB, truyền đạt Kết luận của Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ, yêu cầu các quận nội thành, trong đó có Q.Ngô Quyền chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng phải hoàn tất việc tháo dỡ lồng sắt, "chuồng cọp" tại các chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn. Thời gian ấn định đến hết tháng 12.2023 phải hoàn tất và nếu địa phương nào không hoàn thành sẽ truy cứu trách nhiệm người đứng đầu.

Tuy nhiên, đến ngày 16.1.2024, trên địa bàn Q.Ngô Quyền, cụ thể là 2 phường Vạn Mỹ và Cầu Tre còn khoảng 500 lồng sắt, "chuồng cọp" ở các dãy chung cư chưa được tháo dỡ.

Lô A6 chung cư 5 tầng Vạn Mỹ hiện có cả trăm lồng sắt, "chuồng cọp" chưa được tháo dỡ GIANG LINH

Đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị và xây dựng Q.Ngô Quyền cho biết, đến hết tháng 12.2023, UBND Q.Ngô Quyền đã chỉ đạo 2 phường Vạn Mỹ, Cầu Tre phối hợp cấp phòng tháo dỡ được hơn 400 lồng sắt, "chuồng cọp" trên tổng số hơn 1.000 lồng sắt, "chuồng cọp" tại các tòa nhà chung cư 3, 4, 5 tầng trên địa bàn 2 phường.

Theo Q.Ngô Quyền, do kinh phí hạn hẹp nên không đủ để thuê phương tiện, máy móc và tiền thuê nhân công, trong khi đó nhiều hộ dân không chấp hành và không ít hộ dân viện lí do do điều kiện kinh tế khó khăn không tự tháo dỡ được.

"Chuồng cọp" lô nhô tại các dãy chung cư Cầu Tre, P.Cầu Tre GIANG LINH

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng là đơn vị trực tiếp được thành phố giao quản lý, vận hành các chung cư do nhà nước đầu tư nhưng sự phối kết hợp chưa tốt. Theo đại diện lãnh đạo UBND P.Cầu Tre (Q.Ngô Quyền), trên địa bàn phường có hơn 300 lồng sắt, "chuồng cọp" tại các chung cư do nhà nước quản lý nằm trong diện phải tháo dỡ. Đến hết ngày 31.12.2023, chính quyền địa phương đã vận động các hộ dân tự tháo dỡ và chính quyền hỗ trợ tháo dỡ được trên 200, còn lại gần 100.

Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đẩy trách nhiệm

Để xử lý đối với số lồng sắt, "chuồng cọp" cơi nới còn lại, P.Cầu Tre đã đề nghị Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng phối hợp xử lý nhưng không có kết quả. "Phường không phải là đơn vị quản lý, vận hành, cho thuê nhà nên không thể tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân/cá nhân thuê nhà không chấp hành việc tháo dỡ lồng sắt, chuồng cọp, trừ khi đơn vị quản lý nhà chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà", lãnh đạo UBND P.Cầu Tre nói.

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày 7.1, P.Vạn Mỹ có 10 dãy nhà chung cư cao 5 tầng đều trong tình trạng xuống cấp. Hầu hết các hộ dân thuê nhà ở đây đều quây lồng sắt, "chuồng cọp" tại các ban công/lô gia nhằm mục đích cơi nới không gian sinh hoạt và chống trộm cắp. Nhiều hộ dân bất chấp nguy hiểm, dùng các thanh sắt cắm vào tường, đua ra tới 4 m để làm thành một phòng ngủ nhìn chênh vênh giữa không trung,

Chưa hết, hệ thống dây điện các loại chằng chịt đan xen, chạy luồn lách qua các mái tôn, rào sắt... tiềm ẩn nguy cơ chập cháy.



Hình ảnh những "chuồng cọp" đua ra tới 4m, chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại chung cư 5 tầng Vạn Mỹ GIANG LINH

Các dãy A1, A4, A7 chạy dọc đường Đà Nẵng nhiều lồng sắt, "chuồng cọp" đã được tháo dỡ toàn phần hoặc chỉ tháo một phần, thậm chí là khoét tạo thành một cái lỗ đủ 1 người chui. Và các dãy chung cư tại P.Cầu Tre cũng trong tình trạng tương tự.

Cụ bà 79 tuổi (đề nghị giấu tên) sinh sống tại tầng 1 tại dãy nhà A6, chung cư 5 tầng Vạn Mỹ cho biết, việc các hộ dân tự ý cơi nới là rất nguy hiểm, không đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân qua lại, thậm chí cho chính các hộ dân sinh sống tại đây nhưng suốt nhiều năm qua không thấy cơ quan chức năng nào ngăn chặn. Cụ bà mong muốn TP.Hải Phòng đã chỉ đạo tháo dỡ thì nên tháo dỡ dứt điểm, còn không cũng nên sớm có phương án di dời các hộ dân đến nơi ở mới an toàn hơn.

Các lồng sắt, "chuồng cọp" tại dãy nhà A 1 chung cư Cầu Tre không hề được tháo dỡ, ngoại trừ việc tháo một phần hoặc khoét lỗ GIANG LINH

Chiều 16.1, sau nhiều ngày đặt lịch làm việc, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng (đơn vị được UBND TP.Hải Phòng giao quản lý, vận hàng, cho thuê căn hộ đối với các khu chung cư thuộc sở hữu của nhà nước trên địa bàn thành phố) đã cử người làm việc, cung cấp thông tin liên quan đến nội dung nêu trên cho Thanh Niên.

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng, Trưởng phòng Quản lý nhà cho biết, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng chỉ làm nhiệm vụ gửi thông báo cho tổng cộng 1.382 hộ dân thuê nhà vi phạm về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Q.Ngô Quyền và đã giao nhiệm vụ cho Xí nghiệp quản lý nhà phối hợp với chính quyền quận này tháo dỡ ô lồng.

"Doanh nghiệp không có chức năng tháo dỡ hay cưỡng chế tháo dỡ đối với các hộ thuê nhà vi phạm. Phương án tháo dỡ, thực hiện tháo dỡ do Q.Ngô Quyền và các phường thuộc quận thực hiện", bà Phượng nói và cho hay, đến thời điểm hiện tại, phía công ty chưa chấm dứt hợp đồng thuê nhà với bất kỳ hộ dân hay cá nhân thuê nhà vi phạm nào, bởi lí do việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà sẽ kéo theo các hệ lụy...

Trước câu hỏi của Thanh Niên có hay không về trách nhiệm của công ty để xảy ra tình trạng các hộ dân/cá nhân thuê căn hộ tại các khu chung cư (cụ thể tại chung cư cao tầng ở P.Cầu Tre và P.Vạn Mỹ trên địa bàn Q.Ngô Quyền) cơi nới ô lồng, "chuồng cọp"; cũng như đề nghị đơn vị này cung cấp số ô lồng đã tháo dỡ và kinh phí tháo dỡ, bà Phương từ chối trả lời.



Dưới đây là một số hình ảnh về các lồng sắt, "chuồng cọp" đã được xử lý và chưa được xử lý tại các khu chung cư trên địa bàn 2 phường Vạn Mỹ và Cầu Tre, Q.Ngô Quyền.



Dãy A7, chung cư 5 tầng Vạn Mỹ, P.Vạn Mỹ đã được tháo bỏ các lồng sắt, "chuồng cọp" ngay trong tháng 12.2023 sau khi UBND TP.Hải Phòng có văn bản chỉ đạo GIANG LINH

Trên thực tế, nhiều ô lồng đã được cắt bỏ nhưng nhiều ô lồng chỉ cắt tạo ô/lỗ thoát hiểm, không phải là tháo dỡ theo văn bản chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng GIANG LINH

Dãy A9 chung cư 5 tầng Vạn Mỹ, P.Vạn Mỹ các lồng sắt, "chuồng cọp" vẫn còn nguyên vẹn GIANG LINH