Hải Phòng chỉ đạo tháo dỡ 'chuồng cọp' tại ban công nhà tập thể, khu chung cư

Thực hiện Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13.9.2023 của Thủ tướng Chính phủ; Điện ngày 13.9.2023 của Bộ Công an và văn bản chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng về đảm bảo an toàn PCCC-CNCH, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ xảy ra tại các khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, loại hình nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), loại hình cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn, hôm qua (15.9), Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, đã có văn bản chỉ đạo.

Tháo dỡ 'chuồng cọp', lồng sắt để mở 'lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2'

Theo đó, thiếu tướng Lê Thanh Chương, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện khẩn trương vào cuộc phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông… tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực tập phương chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, sinh viên, người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ mật độ người ở cao, xong trước ngày 31.12.

Chung cư 5 tầng Vạn Mỹ, Q.Ngô Quyền (TP.Hải Phòng) xuống cấp, không đảm bảo về PCCC. Các ban công đều được các hộ dân tận dụng cơi nới biến thành "chồng cọp" GIANG LINH

Đồng thời, công an các quận, huyện tham mưu UBND cùng cấp tiếp tục rà soát và yêu cầu 100% các chủ đầu tư, chủ hộ gia đình, nhất là ban quản lý khu chung cư, nhà tập thể, loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cho thuê trọ có mật độ người ở cao mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2; yêu cầu chủ đầu tư, chủ hộ gia đình tháo dỡ "chuồng cọp", lồng sắt tại ban công, logia, sân thượng (nếu có) để tạo lối thoát khẩn cấp và tổ chức chữa cháy, CNCH thuận lợi.

Phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH phát động sâu, rộng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào về PCCC như: khu chung cư, tổ dân phố, nhà tập thể an toàn PCCC; cụm cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC, chợ kiểu mẫu đạt chuẩn về PCCC; Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng. Đáng chú ý, tiếp tục nghiên cứu, phát triển mô hình ở các địa bàn, khu vực trọng điểm nguy hiểm về cháy, nổ, các nơi tập trung đông người...

Để chủ động trong công tác PCCC, thời gian qua nhiều con ngõ nhỏ nằm sâu trên địa bàn nhiều phường nội thành được nhà chức trách TP.Hải Phòng triển khai lắp đặt điểm chữa cháy công cộng kèm theo số điện thoại đường dây nóng báo cháy. Trong ảnh là Điểm chữa cháy công cộng tại tổ dân phố số 3, P.Dư Hàng, Q.Lê Chân. GIANG LINH

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người dân

Bên cạnh đó, để bảo đảm 100% nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ tham gia Tổ liên gia an toàn về PCCC, lực lượng Công an các địa phương nắm rõ số ngõ sâu trên 50 m xe chữa cháy không vào được cần phải có điểm chữa cháy công cộng; hướng dẫn 100% Tổ liên gia an toàn PCCC tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn hoàn thành xong trước ngày 30.9.

Đồng thời, tổ chức học tập huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người dân bảo đảm ít nhất mỗi hộ gia đình có 1 người được học tập nghiệp vụ PCCC và CNCH; vận động mỗi nhà phải có ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, các nhà có từ tầng 2 trở lên phải có lối thoát nạn khẩn cấp thứ 2 và hoàn thành xong trước ngày 31.12.

Dãy nhà trọ 4 tầng cho công nhân KCN Tràng Duệ, H.An Dương (TP.Hải Phòng) được người dân xã Lê Lợi, H.An Dương (TP.Hải Phòng) đầu tư xây dựng với thiết kế thông thoáng, nhiều lối thoát và cầu thang thoát hiểm trước, sau GIANG LINH

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Hải Phòng, Công an các quận huyện chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xã tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự đăng ký tạm trú, tạm vắng tại các khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, loại hình nhà ở nhiều căn hộ, loại hình cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn, từ đó yêu cầu các chủ đầu tư, hộ gia đình, cá nhân thực hiện đầy đủ các quy định về an ninh trật tự, an toàn PCCC.