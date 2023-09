Bí thư Hải Phòng thăm gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Chiều 15.9, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, đến thăm viếng, chia buồn và động viên gia đình có 2 anh em ruột là nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân (TP.Hà Nội). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thành đoàn Hải Phòng và UBND Q.Lê Chân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (áo trắng) thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Vũ Anh Đức và Vũ Thị Hà My (ở P.Dư Hàng, Q.Lê Chân) tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội C.T.V

Tại nhà riêng của nạn nhân Vũ Anh Đức (26 tuổi, tốt nghiệp ĐH Xây dựng, đang làm việc tại Công ty TNHH Kiến trúc và Đầu tư xây dựng ADP) và Vũ Thị Hà My (20 tuổi, sinh viên năm 3 của Trường ĐH Thăng Long) ở số 9/66 Chợ Cột Đèn, P.Dư Hàng (Q.Lê Chân), ông Lê Tiến Châu chia sẻ, mong muốn thân nhân nạn nhân sớm ổn định tâm lý, cố gắng vượt qua khó khăn mất mát, ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình sớm vượt qua đau thương, giải quyết các khó khăn, ổn định cuộc sống; cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC, kỹ năng thoát hiểm cho người dân tại địa bàn dân cư.

Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Hoàng Minh Cường thăm viếng, chia buồn và động viên gia đình nạn nhân Vũ Bảo Phương (ở số 16 Lô 102, tổ 8, đường Lý Hồng Nhật, P.Cát Bi, Q.Hải An) C.T.V

Theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội có 4 nạn nhân là người Hải Phòng. Trong đó, có 2 anh em Anh Đức và Hà My (trú tại P.Dư Hàng, Q.Lê Chân); em Vũ Bảo Phương (19 tuổi, trú tại P.Cát Bi, Q.Hải An) và em Nguyễn Yến Nhi (19 tuổi, trú tại xã An Đồng, H.An Dương).

Chia sẻ với những khó khăn, mất mát đau thương của gia đình các nạn nhân, UBND TP.Hải Phòng đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 10 triệu đồng.