Vụ cháy chung cư mini gây hậu quả nặng nề nhất tại Hà Nội từ trước tới nay

Chiều 15.9, kết luận hội nghị trực tuyến triển khai Công điện số 796/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh vụ cháy chung cư mini ở Q.Thanh Xuân là vụ việc có hậu quả nặng nề nhất của thành phố từ trước đến nay.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo ngay tại hiện trường các biện pháp khắc phục hậu quả kịp thời với những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Thủ tướng, lãnh đạo Quốc hội. Tổng Bí thư đã có thư thăm hỏi, chia sẻ mất mát của nhân dân và đề nghị Hà Nội kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm; thành phố cần thực hiện nghiêm túc việc này để báo cáo Tổng Bí thư và Chính phủ sớm nhất.

"Chúng ta đừng để sự hy sinh, mất mát của nhân dân trở thành vô ích. Chúng ta phải nhìn nhận và làm thay đổi nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, kể cả thành phố đến quận, huyện, phường, xã về PCCC. Cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là của người dân. Nếu người dân không ủng hộ chỉ thành công một nửa", ông Thanh nói.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu đợt tổng kiểm tra toàn bộ chung cư mini, nhà cho thuê trọ trên địa bàn là để có giải pháp "ứng chiến" và người dân ủng hộ thì mới giảm được nguy cơ cháy nổ. Để người dân ủng hộ thì lực lượng chức năng phải vận động, hướng dẫn cụ thể.

Người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội lưu ý nguy cơ việc hầm để xe với lượng xe máy đông đúc, chen nhau thì hỏa hoạn xảy ra chỉ là "vào lúc nào mà thôi". Nếu cháy thì vô phương cứu chữa. Trong khi chưa có tiêu chí 1 m2 để được bao xe máy thì người dân phải đồng thuận, tự sắp xếp, tự quản và lực lượng chức năng hướng dẫn.

Từ vụ cháy chung cư mini ở Q.Thanh Xuân, ông Thanh nhắc đến việc cần có thang dây thoát nạn khi cháy nổ với những khu nhà, căn hộ khó có đường thoát hiểm.

"Nếu khó khăn kinh phí thì huy động nhân dân cùng làm. Cứu được một người là đã vô cùng hạnh phúc. Cơ sở phải tìm tòi, có cách làm cụ thể", ông Thanh nói, và nhấn mạnh, cần hành động để chuyển biến nhận thức của cán bộ, nhân dân; không để các vụ việc đáng tiếc xảy ra.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, toàn thành phố có khoảng 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Tây Hồ… Tổng công ty Điện lực Hà Nội đang rà soát, đảm bảo an toàn về điện và sẽ kiên quyết xử lý vi phạm về đường dây sau công tơ.

Tại hội nghị, đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho rằng thành phố đã có nhiều chỉ đạo về an toàn PCCC. Trong tháng 6, Công an TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện triển khai chuyên đề nhà cao tầng, nhà ở cho thuê, chung cư mini.

"Chúng ta đã chủ động nhận diện rõ các loại hình, các giải pháp. Chưa có giải pháp nào mà chúng ta chưa làm. Nhưng thực sự, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thực sự vào cuộc chưa?", ông Hải đặt vấn đề, và cho rằng, việc tổng kiểm tra lần này phải huy động được sức mạnh của toàn dân. Kiểm tra và có hướng dẫn được người dân các biện pháp an toàn hay chưa là việc phải quan tâm.

Trước đó, tối 12.9, chung cư mini 9 tầng ở số 37 ngõ 29/70 Khương Hạ (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

Sau vụ hỏa hoạn, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), chủ đầu tư chung cư mini này, để điều tra về tội vi phạm quy định về PCCC. Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.