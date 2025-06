Cận cảnh hàng ngàn người dân TP.HCM xem công an biểu diễn trấn áp tội phạm

Từ 16 giờ ngày 6.6, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an tổ chức tại đường Lê Lợi - phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) chính thức khai mạc. Hàng ngàn người dân TP.HCM, du khách được xem các hoạt động như nữ cảnh sát biểu diễn cảnh khuyển vượt tường lửa, khí công, các tình huống trấn áp tội phạm...

Các chiến sĩ biểu diễn khí công, đá gạch để trên lưng dù bị đập nát nhưng thân thể không bị thương ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ 16 giờ ngày 6.6, hàng ngàn người dân, du khách TP.HCM tập trung rất đông tại 2 bên đường Lê Lợi chờ xem biểu diễn. Ai nấy đều hào hứng đến sát hàng rào để chờ màn biểu diễn của lực lượng công an, đặc biệt thích thú các tình huống trấn áp tội phạm.

Những màn biểu diễn hấp dẫn, đặc sắc và ấn tượng của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động (Bộ Công an).... khiến người dân không thể rời mắt.

Đây là hình ảnh PV Thanh Niên ghi lại những khoảnh khắc biểu diễn các tình huống nghiệp vụ của lực lượng công an:

Chó nghiệp vụ cùng huấn luyện viên Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động băng qua địa hình gồ ghề có chướng ngại vật, nhảy qua vòng lửa. Cảnh khuyển được huấn luyện bài bản để thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ cảnh sát xinh đẹp chụp hình cùng các bạn trẻ sau giờ biểu diễn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân vây kín trục đường Lê Lợi để xem chó nghiệp vụ biểu diễn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sự xuất hiện của các nam sĩ quan Bộ Tư lệnh cảnh vệ điều khiển mô tô dẫn đoàn đã thu hút mọi ánh nhìn của người dân ẢNH: PHẠM HỮU





Theo Bộ Công an, thông qua chương trình là dịp để lực lượng công an tôn vinh truyền thống, trình diễn kỹ năng nghiệp vụ, kết nối và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an ẢNH: PHẠM HỮU

Những bản nhạc đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lực lượng Công an nhân dân và các ca khúc cách mạng đã được đoàn nghi lễ trình diễn ấn tượng trong buổi khai mạc chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tình huống giả định bất ngờ khủng bố xuất hiện, dùng súng tấn công, ném vật nổ về phía yếu nhân. Lực lượng nhanh chóng bảo vệ yếu nhân, chiến đấu chống khủng bố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng nhanh chóng bảo vệ yếu nhân, đưa yếu nhân lên xe an toàn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đến tối 6.6, hàng ngàn người dân vẫn đứng kín đường Lê Lợi, không rời mắt trước những tiết mục biểu diễn của lực lượng Công an nhân dân ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài các màn biểu diễn nghiệp vụ công an, Bộ Công an còn tổ chức trưng bày vũ khí, khí tài, triển lãm hình ảnh 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ cho người dân tham quan đến 8.6 ẢNH: PHẠM HỮU