Những bóng hồng công an nhân dân 'tuyệt đối điện ảnh' ở TP.HCM

Chiều 5.6, trên tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ chợ Bến Thành đến ngã tư Lê Lợi - Pasteur, Q.1, TP.HCM), các lực lượng tham gia biểu diễn trong chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" tiến hành tổng duyệt với các tình huống dẫn đoàn, bảo vệ yếu nhân, tiêu diệt khủng bố... thu hút hàng trăm người dân thành phố.

Người dân TP.HCM có thể tham quan tự do các hoạt động trải nghiệm trong chuỗi chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" từ ngày 6.6 đến 8.6. ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khoảng 16 giờ, đoạn đường Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ đã được rào chắn, chặn xe cộ qua lại khu vực để phục vụ tổng duyệt.

Dù chỉ mới tổng duyệt nhưng hàng trăm người dân và du khách ở nhiều nơi đã đổ về đường Lê Lợi từ sớm và tập trung xung quanh hai bên đường để theo dõi cán bộ, chiến sĩ công an biểu diễn các tiết mục được tập luyện, dàn dựng công phu, chuyên nghiệp.

Nữ CSGT dẫn đoàn xinh đẹp thu hút sự chú ý của người dân vào chiều 5.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Cục Công tác chính trị Bộ Công an, từ 6.6, người dân TP.HCM có thể tham quan tự do các hoạt động trải nghiệm trong chuỗi chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân dân và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Người trẻ thích thú chụp ảnh với các bóng hồng công an nhân dân

Các bạn trẻ thích thú xin chụp ảnh với các nữ CSGT dẫn đoàn tham gia tổng duyệt trình diễn trong chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 6.6 và ngày 7.6 sẽ diễn ra hoạt động đồng diễn của các lực lượng công an nhân dân. Từ 20 giờ đến 21 giờ 30 cùng ngày sẽ diễn ra chương trình biểu diễn ca nhạc đường phố, biểu diễn dân vũ.

Từ 14 giờ đến 22 giờ ngày 6.6 và 7.6, Ban tổ chức sẽ trưng bày khí tài của ngành công an. Hoạt động trải nghiệm và trưng bày khí tài sẽ diễn ra xuyên suốt từ hôm nay 6.6 cho đến khi kết thúc sự kiện 8.6.

Nữ chiến sĩ CSGT vững tay lái, thuần phục siêu mô tô 1.800 phân khối trên đường Lê Lợi

Ngoài ra, người dân TP.HCM và du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm số ứng dụng công nghệ cao, kết hợp bảo tàng hiện vật tôn vinh những chiến công, chiến tích vẻ vang của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ.

Ban tổ chức còn dành riêng các khu vực trải nghiệm thực tế tương tác đến từ nhiều đơn vị chuyên trách như cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng phòng chống ma túy, an ninh mạng, cảnh sát giao thông, quản lý hành chính...

Chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" sẽ khép lại vào tối 8.6, sự kiện gala âm nhạc nghệ thuật, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Đen, Soobin Hoàng Sơn, Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc...

Dưới đây là hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại buổi tổng duyệt chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" chiều 5.6:

Nhiều bóng hồng tham gia biểu diễn tạo nên những khoảnh khắc giàu cảm xúc cho người xem ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tiết mục ca nhạc đường phố, dân vũ, nhạc kèn, trống hội của các sinh viên cảnh sát cũng khiến người dân, du khách thích thú vì đầy sắc màu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các nữ học viên xinh đẹp của Học viện Cảnh sát nhân dân (T02) Bộ Công an tham gia biểu diễn trống hội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Những bóng hồng trong buổi tổng duyệt Chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam", chương trình chính thức diễn ra từ sáng 6.6 và kết thúc tối 8.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trẻ em cũng thích thú đứng xem các tiết mục biểu diễn trong buổi tổng duyệt ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hàng trăm người dân, du khách TP.HCM được xem các tiết mục giả định, ngay sau khi nguyên thủ bước xuống xe, một nhóm đối tượng có vũ trang bất ngờ tiếp cận đoàn xe với ý đồ ám sát. Trước tình huống nguy hiểm, các tổ công tác triển khai xe chống đạn cùng đội hình bảo vệ cơ động nhằm tạo lá chắn và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho yếu nhân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chương trình tổng duyệt trước khi chính thức biểu diễn phục vụ người dân TP.HCM vào chiều 6.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG