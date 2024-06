Báo Thanh Niên tích cực tuyên truyền về lực lượng công an

Sáng 18.6, đoàn công tác của Công an TP.HCM do đại tá Lê Quang Đạo, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó giám đốc Công an TP.HCM làm trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2024).

Đoàn công tác của Công an TP.HCM còn có thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng phòng An ninh - chính trị nội bộ; thượng tá Trần Sông Triều, Phó trưởng Phòng An ninh - chính trị nội bộ; thượng tá Lê Bá Hiển, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM; thượng tá Trần Văn Khánh, Phó trưởng Công an Q.3 cùng các lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn tặng đại tá Lê Quang Đạo (bên trái) sách Hào khí miền Đông, cuốn sách lưu lại những bài viết của bạn đọc Báo Thanh Niên trên cả nước về nghĩ suy, tình cảm đối với vùng đất miền Đông Nam bộ NHẬT THỊNH

Tiếp đoàn có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và các thành viên Ban Biên tập.

Đại tá Lê Quang Đạo cho biết, Báo Thanh Niên đã luôn đồng hành, phối hợp, hỗ trợ Công an TP.HCM đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hiệu quả, có nhiều tin bài chất lượng, kịp thời về lực lượng công an.

Theo cảm nhận của đại tá Lê Quang Đạo, Báo Thanh Niên làm rất nhiều chương trình ý nghĩa, nhân văn và nhận được sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc, như chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19; Tiếp sức mùa thi, Tư vấn mùa thi, và nhiều loạt bài điều tra ấn tượng...

Đại tá Lê Quang Đạo đánh giá cao Báo Thanh Niên bởi sự nhân văn, tin cậy được đông đảo bạn đọc yêu mến NHẬT THỊNH

Đại tá Lê Quang Đạo mong muốn Báo Thanh Niên trong thời gian tới phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được; tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng công an trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an TP.HCM ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Đại tá Lê Quang Đạo cũng chia sẻ về việc Báo Thanh Niên tiếp tục tăng cường phối hợp đẩy mạnh thông tin về những tấm gương người tốt, việc tốt, tinh thần mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ trong lòng người dân.

Đại tá Lê Quang Đạo chúc Báo Thanh Niên ngày càng phát triển vững mạnh, chuyển tải thông tin đến bạn đọc một cách nhanh chóng, chính xác nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn giới thiệu với đại tá Lê Quang Đạo bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an - thượng tướng Lương Tam Quan cho Báo Thanh Niên do có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội NHẬT THỊNH

Cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Ban giám đốc Công an TP.HCM, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ, thời gian qua giữa Báo Thanh Niên và Công an TP.HCM luôn có sự gắn bó; đồng thời mong muốn thời gian tới, mối quan hệ giữa Công an TP.HCM với báo ngày càng bền chặt, tin cậy.

Theo chia sẻ của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, đối với lĩnh vực thông tin toàn diện về lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy, Ban biên tập và những người làm báo Thanh Niên luôn đặc biệt chú trọng công tác thông tin tuyên truyền tích cực, kịp thời, lan tỏa rộng khắp.

Đoàn Công an TP.HCM đến thăm Báo Thanh Niên nhân dịp kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam NHẬT THỊNH

Thời gian qua, Báo Thanh Niên đã chủ động thực hiện hàng ngàn tin bài về lực lượng Công an nhân dân trong thực thi nhiệm vụ chính trị; xây dựng, phổ biến và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế; giữ vững an ninh quốc gia; đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, PCCC…

Trong đó, một số thông tin chủ lực được cập nhật thường xuyên như chủ trương xử lý vi phạm nồng độ cồn, cấp CCCD và thẻ Căn cước, thông tin ngành công an cảnh báo lừa đảo qua mạng, việc đấu tranh ngăn chặn tin xấu độc, tin giả… Một số loạt bài trọng điểm tạo được dấu ấn, điển hình như: Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1.7, Những người lao mình vào thảm họa (viết về những người hùng PCCC thuộc Công an TP.HCM để ngăn chặn thảm họa cháy nổ, bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân; đạt giải B Giải báo chí quốc gia 2024); gương điển hình Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, gương mẫu, đi đầu…

Cùng với mặt trận thông tin tuyên truyền, Báo Thanh Niên cũng đã tích cực phối hợp các đơn vị thuộc Công an TP.HCM thường xuyên và chú trọng thực hiện công tác xã hội, hướng về cộng đồng, nhất là người nghèo, trẻ mồ côi, địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa…

Trong đó, Báo Thanh Niên 2 năm qua đã phối hợp Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức xây cầu nông thôn, tặng quà cho người nghèo, tặng xe đạp cho học sinh, xây nhà tình nghĩa ở Bến Tre, Long An với tổng kinh phí gần 3 tỉ đồng; tổ chức gặp mặt, tặng quà cho bệnh nhi, trẻ em mồ côi do Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời…

Thời gian tới, trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, Báo Thanh Niên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, sẵn sàng tâm thế chủ động trong việc tích cực thông tin tuyên truyền về lực lượng Công an nhân dân, Công an TP.HCM vì nước quên thân, vì dân phục vụ, gương mẫu, đi đầu; tích cực phối hợp thực hiện công tác xã hội… nhằm góp phần xây dựng, lan tỏa hình ảnh đẹp Công an nhân dân trong lòng dân.