Viết về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân 'dễ mà không dễ'

Sau hơn 2 tuần phát động (từ ngày 12.4), trại sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V - viết về những thành quả mà lực lượng chiến sĩ công an nhân dân đạt được - chính thức bế mạc. Một hành trình không dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để các tác giả được "truyền lửa" sáng tác về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân - ở 2 khía cạnh vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống của người dân.

Trại sáng tác Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (1945 - 2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005 - 2025).

Đại tá Trần Cao Kiều - Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân; Giám đốc, Tổng biên tập NXB Công an nhân dân chủ trì buổi tọa đàm bế mạc trại sáng tác THẾ SANG

Trong thời gian 14 ngày vừa qua, ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện ăn ở, sinh hoạt để các tác giả yên tâm sáng tác. Các nhà văn lớn tuổi như Lại Văn Long, Nguyễn Thị Ngọc Hải, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Trí... đã bày tỏ sự ngạc nhiên và cảm ơn trước khâu chuẩn bị chỉn chu, tận tâm của ban tổ chức để các tác giả có thể "toàn tâm toàn trí" cho việc viết lách.

Cũng tại buổi lễ bế mạc, ban tổ chức cho biết đã tổ chức cho các nhà văn 2 chuyến đi giao lưu tại Trại giam Xuyên Mộc và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tác giả có thêm chất liệu sáng tác.

Những chuyến đi thực tế, cùng với đó là không khí sinh hoạt vui tươi tại ngôi nhà chung lần này, các tác giả cho biết họ rất phấn chấn và phấn khích để sáng tác. Số lượng tác giả tham gia trại tổng cộng là 32 người, và có 34 tác phẩm đang hoàn thành. Trong số các tác giả, có 6 nhà văn, tác giả là cán bộ chiến sĩ đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân, hoặc nguyên là sĩ quan công an. Thành viên trẻ nhất của trại là tác giả Võ Đăng Khoa (tác giả của Lạc đà bay, NXB Trẻ).

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải nhiều lần tham gia trại sáng tác, chia sẻ "kinh nghiệm xương máu" của bà khi sáng tác THẾ SANG

Theo thông tin từ ban tổ chức, các tác giả có tiến độ hoàn thành bản thảo khác nhau: tác giả Võ Chí Nhất là một trong những tác giả làm việc "năng suất" nhất khi hoàn thành tiểu thuyết Pho tượng cổ; có tác giả đã chỉ mới lên ý tưởng tiểu thuyết; tác giả Lê Vy Thủy, Phan Thúy Quỳnh hoàn thành vài chương (4 - 5 chương) trong tác phẩm; hay như tác giả Võ Đăng Khoa khi mới tham gia trại sáng tác "chưa biết viết gì", nhưng anh chia sẻ sau hành trình vừa qua, anh đã tìm được ý tưởng sáng tác.

Nhìn chung, đề tài mà các tác giả tiếp cận vô cùng đa dạng: từ cuộc sống thường nhật đến chiến tranh, kỳ ảo, hiện thực, lịch sử... Thủ pháp cũng khác nhau: đan lồng nhiều mốc lịch sử, kể tuyến tính các dòng thời gian, đan xen hiện thực với huyền ảo, trinh thám... Về mặt thể loại, tiểu thuyết được đa số tác giả, nhà văn chọn để sáng tác, "áp đảo" so với 2 thể loại còn lại.

"Điểm rơi" của chủ đề trại sáng tác lần này, theo Đại tá, nhà văn Phùng Thiên Tân, nguyên Giám đốc NXB Công an nhân dân, đó là làm bật lên được hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân giữa cuộc sống thường nhật, để đảm bảo 2 vấn đề mà ban tổ chức đã đề ra. Ông nhấn mạnh, tính chất của người chiến sĩ công an nhân dân hôm nay thay đổi nhiều, đó là điều thách thức các nhà văn, tác giả. Và ông vẫn còn đau đáu chuyện nhà văn Việt Nam "nợ" bạn đọc rất nhiều ở mảng sáng tác viết về chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, bởi theo ông, vẫn còn nhiều câu chuyện hay, thú vị chưa được kể.

Đại tá, nhà văn Phùng Thiên Tân tuy đã ngưng viết hơn 10 năm nay nhưng ông vẫn đau đáu về nhiều vấn đề trong giới sáng tác THẾ SANG

Các nhà văn, tác giả tại buổi bế mạc trại sáng tác THẾ SANG

Sau khi bế mạc trại sáng tác, các nhà văn, tác giả chưa hoàn thành sáng tác sẽ tiếp tục hoàn chỉnh "đứa con tinh thần" của mình, và hạn cuối nộp bản thảo là trước ngày 15.4.2025 (tuy vậy nộp càng sớm càng tốt để kịp tiến độ xuất bản năm sau nếu bản thảo đạt chất lượng). Bản quyền tiếng Việt của các tác phẩm được chọn in sẽ được NXB Công an nhân dân giữ trong 3 năm kể từ khi công bố giải.

Cơ cấu giải thưởng của trại sáng tác cuộc thi năm nay như sau: thể loại tiểu thuyết, ban tổ chức dự kiến trao 3 giải A (mỗi giải trị giá 50 triệu đồng), 4 giải B (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng), 5 giải C (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng) và 7 giải khuyến khích; thể loại truyện và ký có 2 giải A, trị giá mỗi giải 40 triệu đồng cùng 3 giải B mỗi giải 20 triệu đồng, 5 giải C mỗi giải 10 triệu đồng và 5 giải khuyến khích. Ngoài ra còn có giải khích lệ các nhà văn, tác giả đã tham gia cuộc thi.