Khai mạc trại sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký 'Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống'

Cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn VN tổ chức và rất kỳ vọng gặt hái được nhiều tác phẩm chất lượng. Nội dung viết về những chiến công của lực lượng CAND từ ngày đầu thành lập đến nay, phản ánh hình tượng người chiến sĩ CAND và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND, trong đó phản ánh đậm nét về công tác phòng, chống tội phạm của lực lượng, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay.



Đại tá Trần Cao Kiều, Phó cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc - TBT NXB CAND phát biểu tại buổi lễ khai mạc trại sáng tác Ảnh: BÙI ANH TẤN

Theo ban tổ chức, tác phẩm của các tác giả tham gia trại viết và những cây bút gửi về dự cuộc thi phải là tác phẩm chưa xuất bản hoặc chưa in trọn vẹn trên các báo, tạp chí. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, hạn cuối gửi trước ngày 15.4.2025. Ở thể loại tiểu thuyết, ban tổ chức dự kiến trao 3 giải A (mỗi giải trị giá 50 triệu đồng); 4 giải B (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng); 5 giải C (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng) và 7 giải khuyến khích. Ở thể loại truyện và ký, có 2 giải A, trị giá mỗi giải 40 triệu đồng cùng 3 giải B mỗi giải 20 triệu đồng, 5 giải C mỗi giải 10 triệu đồng và 5 giải khuyến khích.