Chỉ đạo hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng, GS-TS Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an; GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư.



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội thảo TTXVN

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Với lực lượng Công an nhân dân, những giá trị văn hóa tỏa ra từ đề cương góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí quyết tâm sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. Những giá trị văn hóa truyền thống còn củng cố, thắt chặt mối quan hệ bền chặt giữa người chiến sĩ công an với nhân dân, đất nước.

Phát biểu tổng kết hội thảo, đại tướng Tô Lâm khẳng định: "Đề cương về văn hóa VN" có giá trị và ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ phát triển văn hóa Công an nhân dân và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Do vậy, trong thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa để xây dựng và phát triển văn hóa Công an nhân dân liêm chính, mẫu mực, vì nhân dân phục vụ...

Trên cơ sở đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân, xây dựng Đảng bộ Công an T.Ư thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; là đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực lãnh đạo, để công an thực sự là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của cả hệ thống chính trị và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới.

Cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an nhân dân phải thực sự mẫu mực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thường xuyên tự soi, tự sửa, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác công an, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Công an nhân dân cần nhận thức sâu sắc hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, văn nghệ đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ…