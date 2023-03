Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đối thoại với thanh niên công an nhân dân

Tại buổi đối thoại, các đoàn viên trong lực lượng công an nhân dân đang là bí thư Đoàn của các cơ quan công an tại địa phương trên cả nước đã đặt những câu hỏi xoay quanh nội dung tinh thần xung kích, ý tưởng sáng tạo và giải quyết việc làm cho những chiến sĩ ra quân sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Trả lời câu hỏi của đại úy Đặng Văn Tâm, Phó bí thư Đoàn Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10 - Bộ Công an), về việc hiện nay một số nơi chỉ chú trọng đến việc đưa tiễn tân binh nhưng việc đón, hỗ trợ tìm việc, tư vấn việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa được quan tâm đúng mức, anh Bùi Quang Huy cho biết, khi các chiến sĩ nghĩa vụ công an hoặc nghĩa vụ quân sự được đưa tiễn trọng thể nhưng khi về thì "không khí không được như thế" có nguyên nhân khách quan là khi đi thì đi tập trung, khi về thì tùy theo từng đơn vị.

Đại tướng Tô Lâm, anh Bùi Quang Huy và lãnh đạo Bộ Công an chủ trì cuộc đối thoại ĐÌNH HUY

"Việc này chúng tôi đã có chủ trương và quán triệt đối với các cấp bộ Đoàn, đặc biệt đối với cán bộ Đoàn cấp xã phải có những hình thức khi đưa các chiến sĩ đi như thế nào thì khi về cũng phải đón trân trọng như thế", anh Bùi Quang Huy nói.

Theo anh Bùi Quang Huy, hiện nay đã có phần mềm quản lý đoàn viên trên toàn quốc. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn kỳ vọng trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay, cơ sở Đoàn ở các xã, thị trấn sẽ nắm chắc chiến sĩ nhập ngũ, xuất ngũ khi nào đi, về.

Về việc làm cho những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ, anh Bùi Quang Huy cho hay, Chính phủ đã quy định cho hỗ trợ, đảm bảo nghề cho bộ đội xuất ngũ và công an xuất ngũ theo Nghị định 61 và Thông tư 43.

"Những đơn vị có nhiều chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ thì cấp trên nên nghiên cứu, định hướng cho các chiến sĩ học nghề trước khi ra quân, sau đó mới đi tìm nghề. Nếu vừa xuất ngũ ra mà đi tìm việc làm thì có khả năng chỉ là lao động chân tay, lao động không qua đào tạo sẽ không bền vững", anh Bùi Quang Huy phân tích.

Anh Huy cho rằng, sau khi các chiến sĩ có nghề thì cán bộ Đoàn ở địa bàn dân cư sẽ có trách nhiệm giới thiệu làm sao cho họ phù hợp với nghề đấy.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, hiện nay, vốn do quỹ quốc gia về việc làm ủy thác cho T.Ư Đoàn không nhiều, chỉ có 75 tỉ đồng, tính ra mỗi tỉnh, thành chỉ được hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, các đoàn viên nếu muốn khởi nghiệp, phát triển kinh tế ở địa phương hãy liên hệ với Đoàn tại địa phương để được hỗ trợ. "Chắc chắn, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ công an sẽ được ưu tiên hàng đầu", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy cũng cho biết thêm, T.Ư Đoàn đã phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng nền tảng số kết nối các nhóm đối tượng là người lao động, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cùng tương tác trên một sàn điện tử có tên là i-HR. Đã có 40.000 thanh niên tải app này, thông qua đó để có cơ hội tìm việc làm".

Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đánh giá cao về những giải pháp mà Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đưa ra. Đại tướng Tô Lâm cho rằng, việc dạy nghề, giải quyết, tìm việc làm cho các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân là hết sức quan trọng.

Trả lời câu hỏi của Bí thư Đoàn Công an xã Na Ngoi (H.Kỳ Sơn, Nghệ An) Lỳ Bá Lử về hoạt động của lực lượng công an cấp xã, thị trấn thời gian qua, đại tướng Tô Lâm đánh giá cao kết quả mà lực lượng này đã đạt được. Đại tướng Tô Lâm cho hay, công an xã đã hoàn thành nhiều mục tiêu, kết quả quan trọng, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của người dân ngay từ cơ sở; kịp thời giải quyết không để hình thành những “điểm nóng”; đấu tranh phòng chống tội phạm đạt kết quả cao, giảm theo mỗi năm.

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, nhiều lãnh đạo tỉnh, thành phố đã bày tỏ niềm vui khi không còn xảy ra tình trạng khiếu kiện trên địa bàn. Đó là kết quả của việc giải quyết tình hình, tin báo tố giác tội phạm… ngay từ dưới cơ sở của công an xã. Cùng với đó, lực lượng công an xã đã đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, chuyển đổi số, phục vụ cải cách thủ tục hành chính, dữ liệu được số hóa, liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ nhân dân.

“Một đơn vị công an xã hiện đảm nhiệm gần 100 đầu việc mà chỉ có vài đồng chí, hoạt động 24/7, không kể giờ giấc với phương châm lúc dân cần, khi dân khó, có công an. Thứ 7, chủ nhật có khi các các đồng chí không được về nhà, tôi rất xúc động”, đại tướng Tô Lâm nói.

