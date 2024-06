Báo Thanh Niên vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an

Chiều 14.6, Bộ Công an tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí, nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.



Tại buổi gặp mặt, Báo Thanh Niên vinh dự là một trong 5 tập thể nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, do có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho Báo Thanh Niên cùng 4 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội PHÚC BÌNH

Tại buổi gặp mặt, thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an gửi lời chúc mừng tới các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Theo bộ trưởng, gặp mặt và chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam là hoạt động thường niên được Bộ Công an tổ chức trang trọng trong nhiều năm qua, nhằm tri ân sâu sắc đến các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã đóng góp quan trọng với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Thời gian qua, lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững môi trường an ninh an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Có được điều này, một phần là nhờ sự ủng hộ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và cơ quan báo chí.

Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (bìa phải) nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an PHÚC BÌNH

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho hay, báo chí đã có nhiều đóng góp trong tuyên truyền chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự.

Từ thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân, những gương tốt, việc tốt đều được báo chí phản ánh kịp thời, sinh động. Báo chí cũng tích cực cổ vũ, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách pháp luật; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản ánh các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật…

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang PHÚC BÌNH

Bộ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt ghi nhận những tuyến bài, phóng sự về các chiến công xuất sắc và hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm chiến đấu, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ. Từ đó góp phần củng cố niềm tin, sự ủng hộ, hỗ trợ từ nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

"Nếu không có hoạt động của báo chí, báo chí mà không đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân, sẽ không thể lan tỏa được những hình ảnh, chiến công và sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân", Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn xã hội đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong thông tin, tuyên truyền về công tác này.