Bộ Công an tổng duyệt 'Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam'

Người dân, du khách TP.HCM thích thú vì được xem màn trình diễn của chó nghiệp vụ cùng huấn luyện viên đến từ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Màn xử lý tình huống của chó nghiệp vụ khiến người dân không khỏi hồi hộp ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dù buổi chiều mới diễn ra buổi tổng duyệt nhưng công tác tập luyện, chuẩn bị cho chương trình đặc biệt "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Bộ Công an tổ chức đã được cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an các đơn vị thực hiện kỹ lưỡng.

Ngoài ra, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cũng được Công an TP.HCM tích cực triển khai từ sớm.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tổng duyệt chiều 5.6 mà PV Thanh Niên ghi nhận:

Màn biểu diễn ấn tượng của chó nghiệp vụ cùng huấn luyện viên đến từ Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, mang đến cảm giác hồi hộp cho hàng trăm du khách ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Phòng CSGT Công an TP.HCM trình diễn các tình huống nghiệp vụ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thực hiện tình huống bảo vệ yếu nhân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lực lượng cảnh vệ cùng xe đặc chủng thực hiện phương án cơ động bảo vệ nguyên thủ theo kế hoạch diễn tập ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân, trẻ em thích thú với các tiết mục biểu diễn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều cảnh hành động ấn tượng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hàng loạt các bài tập đòi hỏi các chiến sĩ phải thành thạo khí công để hoàn thành ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau buổi tổng duyệt, chương trình chính thức "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" diễn ra từ ngày 6.6 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nữ công an với màn biểu diễn đập gạch ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều tiết mục gây ấn tượng mạnh cho người dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân được xem màn biểu diễn võ thuật, khí công của lực lượng công an ẢNH: NGỌC DƯƠNG