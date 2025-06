Ngắm dàn khí tài hiện đại ngành công an từ ngày 6 - 8.6 ở TP.HCM

Hàng ngàn người dân TP.HCM, du khách được chiêm ngưỡng thiết bị, phương tiện, vũ khí, khí tài hiện đại, hùng hậu của lực lượng công an nhân dân, từ xe thiết giáp, xe phun nước chống bạo loạn, xe trinh sát, máy dò bom mìn, thiết bị nhận diện khuôn mặt, thiết bị cảm biến sử dụng sóng radar, sonar tìm người bị nạn, drone giám sát. Tất cả các thiết bị hiện đại này phản ánh bước tiến mạnh mẽ của lực lượng công an.

Trưng bày xe RAM bọc thép do lực lượng Cảnh sát cơ động, Bộ Công an sử dụng trong các nhiệm vụ đặc biệt. Đây là "lá chắn thép" được triển khai trong các tình huống bảo vệ an ninh trật tự quy mô lớn, dẫn đoàn, trấn áp tội phạm có vũ trang hay xử lý bạo loạn, khủng bố ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ sáng 6.6, chuỗi sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức chính thức bắt đầu diễn ra với các hoạt động trải nghiệm mà người dân có thể tham gia.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khu trưng bày khí tài hiện đại thu hút hàng ngàn người dân mọi lứa tuổi, học sinh, sinh viên, trẻ em, du khách trong nước và quốc tế tham quan.

Theo lịch trình của Bộ Công an, ban tổ chức sẽ trưng bày khí tài của ngành công an xuyên suốt từ hôm nay cho đến khi kết thúc sự kiện 8.6.

Dưới đây là hình ảnh thiết bị, phương tiện, vũ khí, khí tài hiện đại, hùng hậu của lực lượng Công an nhân dân PV Thanh Niên ghi nhận ngày 6.6:

Người dân vào tham quan loại vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Công an nhân dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều loại vũ khí được trưng bày cho khách tham quan ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Một bảo tàng được dựng lên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để trưng bày kỷ vật, vũ khí, khí tài và chiếu phim tư liệu ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xe S6 bọc thép có thể chống đạn và lắp nhiều vũ khí tấn công thuộc quản lý của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Việt Nam. Xe thường xuất hiện trong những cuộc diễu hành hoặc trực tiếp tham chiến ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xe thang Morita 56 m ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các bạn trẻ thích thú chụp hình check-in tại khu triển lãm khí tài của ngành công an ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xe chữa cháy bọt khí nén siêu cao áp là loại xe chữa cháy được trang bị téc nước và téc chất tạo bọt, thông qua hệ thống bọt khí nén để phun bọt chữa cháy ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xe phun nước chống bạo loạn được trang bị hệ thống vòi phun để phun hóa chất với mục đích chống bị đám đông áp sát tấn công, hay phun nước để tự bảo vệ trước hỏa hoạn. Phía trước xe được trang bị lưỡi ủi giải quyết các vật cản. Xe có thể vừa chạy với tốc độ cao vừa phun nước áp suất lớn nhằm giải tán hay kiểm soát đám đông, chống bạo loạn, bạo động ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhiều người nước ngoài thích thú tham quan khu triển lãm khí tài của ngành công an nhân dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xe phóng thang là xe tích hợp hệ thống phóng thang giúp cán bộ chiến sĩ xâm nhập nhanh, bí mật vào các địa điểm trên cao, phù hợp trong chống khủng bố, giải thoát con tin, đánh bắt tội phạm tại các nhà cao tầng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khu triển lãm hình ảnh, mô hình, trang phục, thiết bị tác chiến của lực lượng Công an nhân dân ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Người dân rất thích thú, chụp hình trong khu trưng bày ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các bạn trẻ thích thú với những loại vũ khí tối tân của lực lượng Công an nhân dân trưng bày ẢNH: NGỌC DƯƠNG